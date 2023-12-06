شاهد.. لجان الغربية في أبهى صورها استعدادا لاستقبال الانتخابات الرئاسية

جولات لا تتوقف لمحافظ الغربية للتأكد من جاهزية كافة اللجان بالغربية

تواصل محافظة الغربية استعداداتها المكثفة للانتخابات الرئاسية 2024 ، والمقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل، فتجوب الحملات التوعوية التي تم تدشينها كافة أحياء وقرى ونجوع المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، ويواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

واستكمل محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، جولاته الصباحية بمتابعة تجهيز اللجان بكفر الزيات وبسيون، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم. جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وبدأت الجولة بتفقد لجان الانتخابات بمدارس كفر الزيات “مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية، مدرسة صلاح الدين الابتدائية، مدرسة كفر الزيات الثانوية بنات، مدرسة بلال بن رباح الابتدائية، مدرسة الشهيد سعيد عبد الرازق الابتدائية، مدرسة الشهيد محمد هاني لاشين الثانوية، مدرس كفر الزيات الابتدائية بنين” فضلا عن تفقد اللجان مبني مجلس مدينة كفر الزيات.

وتابع المحافظ ، جولته بتفقد اللجان بمدارس بسيون “مدرسة الشهيد عصام الفيشاوي، مدرسة الشهيد محمد رجب فتاح الابتدائية، مدرسة كتامة الثانوية، مدرسة ضياء العطفي الابتدائية، مدرسة حافظ الدرين الابتدائية، مدرسة الشيخ محمد عياد الطنطاوي، مدرسة الشهيد إبراهيم عبد الفتاح، مدرسة ابو حمر الإعدادية المشتركة”.

وأشاد المحافظ، خلال الجولة بالتجهيزات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم لضمان راحة المواطنين.

وخلال الجولة استمع المحافظ ، إلى عدد من شكاوى المواطنين، ووجه على الفور بحلها، ومن جانبهم أعرب الأهالي عن شكرهم لمحافظ الغربية على مجهوداته اليومية.



جدير بالذكر أن محافظ الغربية يقوم بجولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة،وان المحافظ قد وجه برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وأكد على "تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، تكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، تمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، قص الأشجار، دهان البلدورات، دهان وتجميل أسوار اللجان، توفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، مولد كهربائي، علم مصر على مدخل اللجان، بنو باسم ورقم اللجنة الانتخابية على الباب الخارجي للجنة، الاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان).

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