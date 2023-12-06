إعلان التأهب.. إسقاط صاروخ كروز كان يستهدف ميناء إيلات من البحر الأحمر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد صاروخ كروز فوق ميناء إيلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم تدميره.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية دانيال هاجاري، عبر صفحته على منصة “إكس”: "عقب التحذير في منطقة مدينة إيلات، تم رصد صاروخ أرض - أرض تم إطلاقه نحو أراضي دولة إسرائيل"

وأضاف هاجاري: "تم اعتراض الصاروخ بنجاح في منطقة البحر الأحمر من قبل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية باستخدام نظام الدفاع بعيد المدى حيتس".

وتابع: "لم يعبر الهدف إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ولم يشكل خطرا على المدنيين، وتم تفعيل حالة التأهب وفقا للسياسة المتبعة".

https://x.com/IDFSpokesperson/status/1732360732371464381?s=20