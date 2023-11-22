من اليمن.. قصف مدينة إيلات الإسرائيلية بصواريخ مجنحة

أعلنت جماعة الحوثيين إطلاق دفعة من الصواريخ المجنّحة على أهداف عسكرية إسرائيلية في أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة.

كما أكدت الجماعة اليمنية انها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وكان الحوثيون في وقت سابق أكدوا استمرارهم في تنفيذ عملياتنا العسكرية ضد سفن ومصالح العدو الإسرائيلي حتى يتوقف عدوانه على غزة ويكف عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

كما جددوا تأكيدهم بأن العمليات تستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها أشخاص إسرائيليين.



وأهابت بكافة السفن العابرة في البحر الأحمر ألّا تبحر بالقرب من السفن الإسرائيلية وكذلك عدم إطفاء أجهزة التعارف.

وحذرت أيضا كافة الشركات والتجار من شحن بضائعهم ومصالحهم مع السفن الإسرائيلية أو التعامل معها.

الحوثيين : السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا لعملياتنا

كما وجدت رسالة تحذيرية الي أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية بأنها ستكون هدفا مشروعا لعملياتنا.