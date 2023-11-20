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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توسع الصراع.. تحذير عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن اختطاف الحوثيين السفينة جالاكسي

السفينة المحتجزة
السفينة المحتجزة

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن اختطاف الحوثيين السفينة جالاكسي في البحر الأحمر مؤشر على احتمال توسع الصراع الدائر في غزة.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن اختطاف السفينة جالاكسي في البحر الأحمر خرق صارخ للقانون الدولي ونطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.

وقال مالك السفينة المحتجزة لدى الحوثيين في اليمن، إن مسلحين نفذوا إنزالا من طائرة هليكوبتر على سطح السفينة بطريقة غير قانونية يوم 19 نوفمبر الجاري.

وأضاف مالك السفينة المحتجزة لدى الحوثيين: “تم فقدان الاتصال بجالاكسي ليدر وهي موجودة في ميناء الحديدة اليمني”.

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