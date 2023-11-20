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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمل إرهابي.. أول تعليق من اليمن على اختطاف الحوثيين السفينة جالاكسي ليدر

السفينة المحتجزة
السفينة المحتجزة

قال وزير إعلام اليمن معمر الإرياني، اليوم الاثنين، إن اختطاف الحوثيين للسفينة جالاكسي ليدر يعد عمل إرهابي.

وأضاف وزير الإعلام اليمني، أن اختطاف السفينة جالاكسي ليدر يؤثر على حركة التجارة بالبحر الأحمر.

قال مالك السفينة المحتجزة لدى الحوثيين في اليمن، إن مسلحين نفذوا إنزالا من طائرة هليكوبتر على سطح السفينة بطريقة غير قانونية يوم 19 نوفمبر الجاري.

وأضاف مالك السفينة المحتجزة لدى الحوثيين: “تم فقدان الاتصال بجالاكسي ليدر وهي موجودة في ميناء الحديدة اليمني”.

وشدد مالك السفينة جالاكسي ليدر، على أن احتجاز السفينة انتهاك صارخ لحرية الملاحة الدولية.

على جانب آخر، هددت الإدارة العسكرية الحوثية، كيان الاحتلال الصهيوني بمزيد من الهجمات غير مكتفية بما جرى حتى الآن من هجمات.

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