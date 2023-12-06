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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي عميد كلية الطب لبحث سبل التعاون للارتقاء بالمنظومة الصحية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام  الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب جامعة المنوفية .

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك فيما يخص القطاع الطبى بالمحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقا لاهداف ومحاور الجمهورية الجديدة .

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وأكد محافظ المنوفية على أهمية الدور الرائد لكلية الطب كونها صرح كبير من صروح التعليم بجامعة المنوفية وشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة من خلال إعداد كوادر طبية مميزة تساهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية ، مشيرا إلى أن المحافظة بصدد إقامة 6 مستشفيات صحية عملاقة بمراكز  أشمون والشهداء  والسادات ومنوف وشبين الكوم وقويسنا ، فضلاً عن إقامة مركز الأورام الجديد بمنوف والذي سيخدم أكثر من 5 ملايين مواطن وذلك لتقديم خدمة طبية مميزة وتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات الصحية.
من جانبه أعرب عميد كلية الطب عن تقديره لجهود محافظ المنوفية بشتى القطاعات وسعيه نحو تحسين نوعية الخدمات وتحقيق إنجازات وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة.

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