الداخلية تحبط ترويج حشيش بـ3 ملايين جنيه في المنوفية والغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من نطاق مديريتى أمن ( المنوفية - الغربية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وفى مديرية أمن المنوفية تم ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الباجور .. وبحوزتهم (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – سيارتين).

وفى مديرية أمن الغربية تم ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى.. وبحوزته (140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات و وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,100,000 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.