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رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يتفقد معمل مكافحة المنشطات القطري| صور

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يتفقد معمل مكافحة المنشطات القطري

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؛ بجولة تفقدية لمعمل مكافحة المنشطات في قطر، وذلك في إطار  زيارة الوزير للدوحة؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الرياضي، ودعم المنتخبات الوطنية المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.

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وقال الدكتور أشرف صبحي : نعمل جاهدين علي تعزيز التعاون مع الجانب القطري في هذا الشأن، كذلك نعمل علي توثيق أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الدولة المصرية وبين المؤسسات الدولية والإقليمية لمكافحة المنشطات في شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الأفراد وخاصة فى أوساط الرياضيين.

وتحدث الدكتور أشرف صبحي مع الجانب القطري حول المنظومة الرياضية المصرية خلال الآونة الأخيرة جاءت بفضل دعم  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرص سيادته على أحداث تلك النقلة النوعية للرياضة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالتطوير الشامل للبنية الرياضية.

تضافر الجهود بين الوزارة وكافة المنظمات والجهات المختصة بمكافحة المنشطات

وأكد الوزير على تضافر الجهود بين الوزارة وكافة المنظمات والجهات المختصة بمكافحة المنشطات، مشيرًا إلي دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو”، من أجل تحقيق أهدافه المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.


جاء ذلك بحضور السيد عمرو الشربيني السفير المصري لدي قطر، الدكتور محمد بن غانم العلي رئيس مجلس الأمناء بمختبر ومعمل مكافحة المنشطات، السيدة نور عبد الوهاب المطوع مدير المختبر، السيد عبد العزيز علي جاسم مدير الخدمات ومرافق الدعم.

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