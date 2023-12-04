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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة: الموافقة على استضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027 نتاج دعم القيادة السياسية

صدى البلد

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن قرار موافقة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "أنوكا"؛ منح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027؛ هو نتاج دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية في الآونة الأخيرة.


وتحدث الوزير، في بيان، عن قدرات الدولة المصرية في البنية التحتية الرياضية، وتطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير، وأيضًا تطورات البنية الرياضية، وامتلاك مصر لخبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن.


وحول استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبري، ذكر الدكتور أشرف صبحي، أن  توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية.


ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى الجيل الجديد من المنشآت الرياضية الذكية ومنها، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية المُقامة علي مساحة 468 فدانا، وبها استاد يسع 92 ألف متفرج، وصالتين مغطاة بإجمالي سعة 23 ألف متفرج، ومجمع صالات تنس وسباحة واسكواش، وصالات منافسات الرماية والفروسية، كما تحدث وزير الشباب والرياضة عن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة والمُقامة علي مساحة 92 فدان، وبها صالة مغطاة تتسع 7500 ألف متفرج، 14 ملعب خماسي وقانوني، مجمع ملاعب تنس وسباحة واسكواش، وثلاثة صالات أنشطة منهم صالة لذوي الهمم والذين حازوا علي اهتمام القيادة السياسية، مع الحرص علي تكاتف كافة مؤسسات الدولة للعمل على دمجهم فى مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقدمها لهم الوزارة.


وتقدم رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "أنوكا" مصطفي بيراف في خطاب موافقته علي منح مصر تنظيم دورة الألعاب الإفريقية، بالتحية والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحكمة والتوجيه والتفهم الذي انعكس خلال الأنوكا الأخير والذي عقد في مصر في شهر سبتمبر 2022 مع الرئيس السيسي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والوفد المرافق له والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بصفته ممثلاً للحركة الأولمبية الدولية في مصر، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.


وأضاف رئيس الأنوكا:  "مصر تعمل علي تعزيز دور الرياضة وتطويرها على المستوى العالمي والقاري، ولتكون أول من يخطو الطريق بالقارة للسعي نحو استضافة أول دورة ألعاب أولمبية على الإطلاق بالقارة في عام 2036، لذا تؤكد الأنوكا منح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية التابعة للأنوكا لعام 2027 والتي دعمتها اللجنة الأولمبية الدولية باعتبارها البطولة الأفريقية المعتمدة المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028".

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