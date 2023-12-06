عاجل.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بسبب ساجرادا

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر الأسبق، تاجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، عبر فيسبوك.

وكتب: “عاجل .. تأجيل مباراة الزمالك و الاتحاد السكندري بعد تقديم كاف لمباراة ساجرادا ٢٤ ساعة”.

تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت الموافق التاسع من ديسمبر، في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلاً من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.