تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بعد تقديم موعد مباراة ساجرادا بالكونفدرالية الأفريقية

قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية تحت اشراف عامر حسين تأجيل مباراة الزمالك و الاتحاد السكندري التي كان مقررا لها غدا لأجل غير مسمى بعد وصول خطاب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم، بتقديم مباراة الزمالك و ساجرادا في البطولة الكونفدرالية لمدة ٢٤ ساعة لتقام يوم السبت المقبل بدلا من الأحد.





كان من المفترض أن إقامة مباراة الزمالك و الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز على استاد السلام غدًا الخميس عند الساعة السابعة مساء.

وتلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يفيد بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت الموافق التاسع من ديسمبر، في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلًا من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني.