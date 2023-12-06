هل يجب على المرأة تغطية قدميها في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال: “هل يجب على المرأة تغطية قدميها في الصلاة؟”: “يرى جمهور الفقهاء أنه لا بد من تغطية القدمين أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة”.

وأضاف “شلبي” أن فقهاء المذهب الحنفي يرون أنه لا يجب على المرأة أن تغطي قدميها أثناء الصلاة.

وأوضح أن المرأة إذا صلت بدون تغطية القدمين فصلاتها صحيحة، وإن كانت معتادة على سترها فتعمل بعادتها، فالمسألة خلافية هنا.

وأكد أمين الفتوى أنه يجوز العمل بالمذهب الحنفي بعدم تغطية المرأة قدميها فى الصلاة، ومن غطت قدميها خروجا من الخلاف فهذا مستحب.

هل تقبل صلاة المرأة بملابس ضيقة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة.

وقالت « الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم الصلاة بملابس ضيقة؟»، إنه من المقرر شرعا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها.

واستشهدت بما روى عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار»، رواه الإمام أحمد والحاكم ، والمقصود بلفظ «حائض» الوارد فى الحديث: أنها بلغت المحيض ومن ثم أصبحت من المكلفين بالصلاة.

هل تصح صلاة المرأة ببنطلون ضيق؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته:«هل تصح صلاة المرأة ببنطلون ضيق وعليه بلوزة طويلة؟».

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إنه من المقرر شرعا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار» والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض.

وأضافت الإفتاء أنه يشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة.

حكم صلاة المرأة أمام الرجال

ورد سؤال لدار الإفتاء تقول صاحبته: “ما حكم صلاة المرأة جالسة حتى لا يراها الرجال أو الصلاة في السيارة؟”.

من جانبه، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج في صلاة المرأة أمام الرجال، والأفضل أن تبحث عن مكان آخر، لكن إن لم تجد فلا مانع في ذلك.

وأضاف ممدوح، خلال رده على سؤال “حكم صلاة المرأة أمام الرجال” عبر فيديو على موقع “يوتيوب”، أنه لا يجوز للمرأة الجلوس أو الصلاة جالسة لوجود رجال، فلابد أن تقوم بجميع أركان الصلاة، منوها إلى أن المرأة تصلى بلباس ساتر، فلا مانع من الصلاة أمام الرجال.

