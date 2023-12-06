فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

أحمد فتوح .. في تحرك إيجابي يعكس التفاؤل والرغبة في تحقيق الوحدة والتضامن، قام حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتدخل الفاعل لحل أزمة اللاعب أحمد فتوح مع نادي الزمالك.

الهدف من هذا التحرك هو إعادة فتوح إلى صفوف الزمالك، مما يمكنه من المشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق، والتأهب للانضمام إلى منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

تقارير إماراتية



وتشير تقارير من صحيفة الخليج الإماراتية إلى أن حازم إمام يعمل جاهدًا على تقريب وجهات النظر بين إدارة الزمالك وأحمد فتوح.

هذا التحرك يأتي في إطار الجهود المشتركة لضمان مشاركة فتوح في بطولة أمم أفريقيا المزمع إقامتها في يناير المقبل.

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