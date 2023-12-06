عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

أحمد فتوح
أحمد فتوح

  أحمد فتوح ..  في تحرك إيجابي يعكس التفاؤل والرغبة في تحقيق الوحدة والتضامن، قام حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتدخل الفاعل لحل أزمة اللاعب أحمد فتوح مع نادي الزمالك.

 

من أجل عيون المنتخب| أحمد فتوح يقترب من العودة إلى الزمالك.. وكلمة السر عضو اتحاد الكرة

الهدف من هذا التحرك هو إعادة فتوح إلى صفوف الزمالك، مما يمكنه من المشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق، والتأهب للانضمام إلى منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

 

تقارير إماراتية

 


وتشير تقارير من صحيفة الخليج الإماراتية إلى أن حازم إمام يعمل جاهدًا على تقريب وجهات النظر بين إدارة الزمالك وأحمد فتوح.

هذا التحرك يأتي في إطار الجهود المشتركة لضمان مشاركة فتوح في بطولة أمم أفريقيا المزمع إقامتها في يناير المقبل.

ولمتابعة المزيد حول استمرار أحمد فتوح في الزمالك .. تابع الفيديو جراف التالي:

أحمد فتوح حازم امام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري نادي الزمالك تقارير إماراتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

الأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

ميدو: عودة أحمد فتوح للمشاركة مع الزمالك بداية منحنى الهبوط والتراجع مجددا

من أجل عيون المنتخب| أحمد فتوح يقترب من العودة إلى الزمالك.. وكلمة السر عضو اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

لم شمل الأسرة .. احتفالات عيد الميلاد تجمع العائلة الملكية |تفاصيل

إيطاليا تسعترض قوتها البحرية والجوية في معرض إيديكس 2023.. صور

الهيئة الوطنية تكشف موعد نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية

تفاصيل لقاء شكري ورئيس لجنة الشئون الخارجية بـ النواب الأمريكي

فان دايك يقود ليفربول للتقدم على حساب شيفيلد في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

دعاء تحصين النفس والبعد عن الحرام.. كلمات نبوية لترك الشهوات والمعاصي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت والتوب.. كارول سماحة بإطلالة عصرية تشعل السوشيال ميديا

يستخدمها الجيش المصري|أقوى الأسلحة العالمية تستعرضها الصين في معرض إيديكس 2023.. صور

استجابة لطلبات 4 دول|اليونسكو تدرج الإفطار الرمضاني بقائمة التراث غير المادي.. تفاصيل

مرض نهايته الموت.. طبيبة تكشف عن حالة طالب في لحظاته الاخيرة بالحياة

فيديو

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ