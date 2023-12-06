عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تهنئ تحالف ستار العالمي لفوزه بجائزة التحالف الرائد للعام الرابع

صدى البلد

ه‍نأت مصر للطيران -عضو تحالف ستار العالمى- التحالف بعد فوزه بجائزة أفضل تحالف طيران في العالم  وذلك في حفل توزيع جوائز السفر العالمية، حيث قد تم الإعلان عن هذه الجائزة في حفل كبير أقيم في برج العرب بمدينة دبي في الأول من ديسمبر 2023.

وفي وقت سابق في الحفل الذى أقيم في أمريكا الشمالية في أغسطس 2023، حققت استراحة مطار لوس أنجلوس التابعة لتحالف ستار  إنجازًا رائعًا وذلك بحصولها على لقب استراحة المطار الرائدة في أمريكا الشمالية للسنة الرابعة على التوالي .

وقد أعرب السيد ثيو باناجيوتولياس الرئيس التنفيذي لتحالف ستار عن سعادته بهذه الجوائز قائلا "نحن فخورون حقًا بالحصول علي جوائز السفر العالمية للسنة الرابعة على التوالي حيث يعد هذا الإنجاز شهادة على التفاني والعمل الجاد لموظفي شبكة تحالف ستار الذين يسعون جاهدين لتوفير تجربة سفر مريحة وسلسة للعملاء"، وتابع باناجيوتولياس "إن نجاحنا أصبح ممكنًا ليس فقط من خلال العمل الجاد لموظفينا عبر شبكة التحالف، ولكن أيضًا من خلال الثقة الكبيرة والدعم المستمر الذى يحظى به التحالف و شركات الأعضاء لدي عملائنا الكرام ونحن بالفعل ممتنون للغاية لذلك".

تهدف جوائز السفر العالمية ، في نسختها الثلاثين التاريخية، إلى تقدير التميز ومكافأته والاحتفال به عبر مختلف قطاعات السفر والسياحة و الضيافة حيث يتم تحديد الفائزين من خلال استطلاع عالمي يشمل المديرين التنفيذيين المؤهلين في قطاع السفر والسياحة، بالإضافة إلى المسافرين.

وقد صرح جراهام إي كوك، مؤسس جوائز السفر العالمية "نود أن نعرب عن تهانينا لتحالف ستار العالمي لفوزة بجائزة تحالف شركات الطيران الرائد في العالم لعام 2023 حيث يعد هذا إنجازًا رائعًا يعكس كيف تضع العلامة التجارية معيار تحالف الطيران العالمي، إن التزام فريق تحالف ستار بأكمله بمثابة مصدر إلهام لنا جميعًا".

هذا و بالإضافة إلى الجائزة الخاصة بالتحالف، فقد حققت العديد من شركات الطيران الأعضاء في التحالف جوائز فردية هذا العام، حيث تسلط هذه الإنجازات الضوء على قوة العمل الجماعي والتميز لـلتحالف وشركات الطيران الأعضاء في تقديم خدمة لا مثيل لها للمسافرين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

ترشيحاتنا

بناء كنيسة أرثوذكسية.. شكر خاص من بوتين للشيخ محمد بن زايد

تشييع جنازة أول ضحايا المركب الغارقة باليونان في عزبة البرج

القباج: 33800 متطوع على مستوى الجمهورية لتوعوية وحماية الشباب من تعاطي المخدرات

عبدالله السعيد ينضم لبعثة بيراميدز في بريتوريا قبل مواجهة صن داونز ..صور

قمة المناخ كوب 28.. قضايا تنتظر الحسم على طاولة قادة العالم| تقرير

الوطنية للانتخابات: 15 ألف قاض يشرفون على الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

في عيد ميلادها الـ59.. إطلالات أثارت ضجة لـ شريهان

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

فيديو

حقيقة تشغيل القرآن دون الاستماع إليه بجلب الجن/ فيديوجراف

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

فى أحدث ظهور.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ