المثلث الأحمر المقلوب يتحول إلى رمز للتضامن مع المقاومة والمؤيدين للفلسطينيين

اكتسب رمز المثلث الأحمر أهمية على منصات التواصل الاجتماعي، وتطور ليصبح رمزًا للتضامن بين بعض النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.

الشعار، وفقا لما نشرته “سكاي نيوز” البريطانية، الذي لوحظ في الأصل أنه يستخدم من قبل حماس لتحديد مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مقاطع الفيديو، تم اعتماده منذ ذلك الحين من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن المقاومة ضد إسرائيل.

يستشهد البعض بالمثلث الأحمر، أحد مكونات العلم الفلسطيني، كسبب لاعتماده، ما يدل على إحساس أوسع بالهوية والوحدة مع فلسطين.

ومع ذلك، فإن الاستخدام ليس موحدًا، حيث يبدو أن بعض الأفراد الذين يستخدمون المثلث الأحمر يعبرون بشكل مباشر عن دعمهم لحماس.

وقام أحد المستخدمين على المنصة “إكس”، وله حساب تم التحقق منه، بمشاركة مقطع فيديو يعرض أعمال حماس منذ 7 أكتوبر، ويصورهم على أنهم "أبطال"، ويختتم بتأييد مدو: "عاش المثلث".

وقد حصد هذا الفيديو، الذي لاقى صدى لدى جمهور كبير، أكثر من 120 ألف مشاهدة.

تكشف البيانات الواردة من منصة TalkWalker عن ارتفاع ملحوظ في المشاركات على “إكس” التي تتميز بالمثلث الأحمر إلى جانب مصطلح "حماس" في الأسابيع الأخيرة.

وقد ارتفع عدد هذه المنشورات بشكل ملحوظ منذ 7 أكتوبر، حيث وصل إلى ذروته عند 5000 في 5 ديسمبر.