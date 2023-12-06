ملتقى علمي بجامعة العريش عن دور الطب البيطري في التنمية المستدامة بسيناء

افتتح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بمحافظة شمال سيناء، الملتقى العلمي لكلية الطب البيطري بعنوان" دور الطب البيطري في التنمية المستدامة بسيناء "، والذى نظمته كلية الطب البيطري بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أقيم الملتقي تحت إشراف الدكتور عيد على موسى، عميد كلية الطب البيطري، وبحضور الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، وعدد من عمداء الكليات والوكلاء والمهتمين بالطب البيطري على مستوى محافظة شمال سيناء.

وفي كلمته أكد الدكتور حسن الدمرداش، أن التنمية المستدامة هي عملية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشكل متوازن ومستدام، وتهدف إلى تلبية احتياجات الاجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة علي تلبية احتياجاتها، وتعني التنمية المستدامة نحو بيئة افضل تحقيق التنمية بطرق تحافظ علي البيئه .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء بالكامل ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعمير سيناء، وتُعد كلية الطب البيطري واحدة من التخصصات المهمة والتي تلعب دورا فاعلا في توفير الحماية الصحية للانسان والثروة الحيوانية علاوة علي اسهاماتها الأخرى التي قد لا يدركها الكثيرون والخاصة بتأهيل وتدريب العاملين بهذه المجالات.

وأضاف رئيس الجامعة: اليوم أصبح الطبيب البيطري هو المسئول عن صحة الانسان والحيوان معا فعملية الرقابة علي المنتجات الحيوانية وسلامتها ووصول الغداء السليم والخالي من المسببات المرضية هي مسئولية الطبيب البيطري وبالتالي صحة المجتمع مرتبطة بوجود كادر بيطري مؤهل.

وأشار إلى دور كليات الطب البيطري في تأهيل الخريجين لسوق العمل والمنافسة محليًا واقليميًا وعالميا، كما تشارك كلية الطب البيطري مع المجتمع المدني بتقديم مجموعة من الانشطة و الخدمات التي تقدمها القوافل الخاصة بمبادرة حياة كريمة كما قام رئيس الجامعة بافتتاح معرض للشركات المهتمة بمجال منتجات صناعة الدواجن و الثروة الحيواني.

في سياق متصل، أشاد نقيب الاطباء البيطريين على مستوى الجمهورية بمحاور المؤتمر واهميتها و سجل سعادته بالإنجازات الموجودة داخل جامعة العريش.

وتناول الملتقى العلمي لكلية الطب البيطري جامع العريش عددًا من المحاور ومنه: الثروة الداجنة ودورها في التنمية المستدامة للمجتمع السيناوي، الثروة الحيوانية ودورها في التنمية المستدامة للمجتمع السيناوي، الثروة السمكية ودورها في التنمية المستدامة للمجتمع السيناوي، تربية ودور المراقبة الصحية على الأغذية ودورها فى الحفاظ على سلامة الصحة العامة للمجتمع السيناوي، تأثير الطب البيطري : كطب إنتاجي، اقتصادي، وقائي، وعلاجي في المجتمعات النامية.

وتحدث في محاور الملتقي كلًا من الدكتور مصطفي بسطامي، والدكتور محمد ربيع من كلية الطب البيطري .

وأشار الدكتور عبد المقصود سليمان، إلى تسخير جميع إمكانات الجامعة في خدمة التنمية بمحافظة شمال سيناء، مؤكدا على استمرار الجامعة في دعم كافة مجالات التنمية على مستوى المحافظة علاوة على استمرار دورها المجتمعي لخدمة المجتمع المحلى بجميع فئاته، ودعم جميع المبادرات في مختلف المجالات.

بيئة تعليمية:

كما أشار الدكتور عيد على موسى، عميد الكلية إلى التزام كلية الطب البيطري بتوفير بيئة تعليمية مناسبة لإعداد طبيب بيطري يتمتع بمهارات علمية وعملية ممتازة قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية ،وتطوير الخطط البحثية، وتنفيذها لإدارة الثروة الحيوانية وحل مشاكلها للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان، وسلامة الغذاء، لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في التعليم والصحة والغذاء.

وفى ختام الملتقى تم إعلان التوصيات التي تركزت حول دور صناعة الدواجن في تنمية المجتمع السيناوي ومدى تأثير الاهتمام بها في تطور وارتقاء المستوى الاقتصادي للمجتمعات، وتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠م للتنمية المستدامة وتبادل الضيوف الدروع.

