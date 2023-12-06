الزراعة تكثف جهودها لمتابعة موسم القمح والاطمئنان على توفير التقاوى الجيدة المعتمدة

قام اليوم د. انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بزيارة الى محافظة البحيرة يرافقه موفق سارى مدير مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة ومدير مديرية الإصلاح الزارعى ويرافقه لجنة من الادارة المركزية لشؤون المديريات ولجان من الإدارات المركزية للتعاون والإرشاد والإصلاح الزراعى حيث قاموا بالمرور على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بمحافظة البحيرة وتم الاطمئنان على توافر جميع الأصناف طبقا للخريطة الصنفية والمرور على بعض الحقول للاطمئنان على تقدم الزراعة ونسبة الانبات.

وكان قد وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الأيام حيث يتم فيها زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائى

أكد الوزير على ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين مشيرا إلى ان الوزارة تبنت برنامجا طموحا في انتاج تقاوى القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة

وتم أثناء المرور بتوعيه المزارعين ان سعر الضمان 1600 جنية للاردب هو استرشاديا فقط بمعنى ان الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين



وضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية ،و المرور على الزراعات الشتويه الأخرى الفول البلدى و بنجر السكر ، ومتابعه التعديات على الاراضي الزراعيه والحفاظ عليها واجب وطنى.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقيادات الوزارة بالانتشار في المحافظات وتكثيف المرور الميداني والتواجد مع المزارعين لتشجيعهم على زراعة محصول القمح بالتقاوى الجيدة المعتمدة لضمان زيادة الإنتاجية ويسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين .