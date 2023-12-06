عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تكثف جهودها لمتابعة موسم القمح والاطمئنان على توفير التقاوى الجيدة المعتمدة

صدى البلد

قام اليوم د. انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات  بزيارة الى محافظة البحيرة يرافقه موفق سارى مدير مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة ومدير مديرية الإصلاح الزارعى ويرافقه لجنة من الادارة المركزية لشؤون المديريات ولجان من الإدارات المركزية للتعاون والإرشاد والإصلاح الزراعى حيث قاموا بالمرور على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بمحافظة البحيرة وتم الاطمئنان على توافر جميع الأصناف طبقا للخريطة الصنفية والمرور على بعض الحقول للاطمئنان على تقدم الزراعة ونسبة الانبات.

وكان قد وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الأيام حيث يتم فيها زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائى 
أكد الوزير على ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين مشيرا إلى ان الوزارة تبنت برنامجا طموحا في انتاج تقاوى القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة

وتم أثناء المرور بتوعيه المزارعين ان سعر الضمان 1600 جنية للاردب هو استرشاديا فقط بمعنى ان الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول  مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين

وضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية ،و المرور على الزراعات الشتويه الأخرى الفول البلدى و بنجر السكر ، ومتابعه التعديات على الاراضي الزراعيه والحفاظ عليها واجب وطنى.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقيادات الوزارة بالانتشار في المحافظات وتكثيف المرور الميداني والتواجد مع المزارعين لتشجيعهم على زراعة محصول القمح بالتقاوى الجيدة المعتمدة لضمان زيادة الإنتاجية ويسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

أصبحنا على حافة الانهيار.. الاقتصاد الأخضر يكشف الكوارث المُعرض لها كوكب الأرض

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

محرمة دولياً.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذائف فسفورية على بلدتين في جنوب لبنان

بسبب العقوبات ضد روسيا.. ظهور عملة جديدة تنافس الدولار الأمريكي

خاينة وتستاهل.. القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية وزوجها

دعاء وكلمات أثناء الخروج من المقابر .. 11 كلمة من الهدي النبوي لا تغفلها

ضربة قاصمة من كتائب القسام لجنود الاحتلال

اصطدمت بكوبري.. تعطل دفة سفينة حاويات حمولتها 101 ألف طن بقناة السويس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتدى فستانا.. مغنٍ بريطاني شهير يثير الجدل بسبب ملابسه

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

في عيد ميلادها الـ59.. إطلالات أثارت ضجة لـ شريهان

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

فيديو

تحذير عاجل وهام لقائدي السيارات | ماذا سيحدث بالطقس ؟

سقوط عصابة السكر | انتهاء أزمة سعره بعد اكتشاف الحقيقة

حقيقة تشغيل القرآن دون الاستماع إليه بجلب الجن/ فيديوجراف

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ