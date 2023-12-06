الهلال الأحمر المصري: 100 شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزة

استجابة للأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة، أعلن الهلال الأحمر المصري عن تجهيز 100 شاحنة مساعدات من المقرر أن تدخل المنطقة.

وقدم الدكتور خالد زايد، رئيس المنظمة في شمال سيناء، وهي منطقة حساسة على الحدود مع غزة وإسرائيل، تفاصيل عن الجهود المستمرة للتخفيف من معاناة المتضررين.

في حديث حصري لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية الشريكة لـ"سكاي نيوز"، أكد زايد أن شاحنتي وقود تحملان ما يقرب من 65 ألف لتر من الوقود قد عبرتا بالفعل إلى المنطقة اليوم.

جدير بالذكر أن شاحنات الوقود عهدت إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) لضمان التوزيع الفعال للموارد الأساسية.

علاوة على ذلك، شارك زايد معلومات حيوية تتعلق بالاستجابة الطبية للأزمة.

وكشف أنه تم نقل 19 جريحًا فلسطينيًا، برفقة 19 من مرافقيهم، إلى مصر بسلام، وهم في طور إدخالهم إلى مستشفيات شمال سيناء.

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء تعاون استراتيجي مع سفن المستشفيات الإيطالية والفرنسية الراسية في ميناء العريش، لتسهيل نقل المرضى إلى هذه المرافق الطبية المتخصصة.

تأتي مبادرة المساعدات الإنسانية التي أطلقها الهلال الأحمر المصري في مرحلة حاسمة، حيث يواجه قطاع غزة تحديات ملحة، بما في ذلك نقص الإمدادات الأساسية والمساعدات الطبية.

إن الالتزام بإرسال 100 شاحنة مساعدات يدل على جهد قوي لتلبية الاحتياجات الفورية للسكان المتضررين، ويؤكد أهمية التعاون الإقليمي في أوقات الأزمات.