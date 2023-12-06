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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنك أبوظبي التجاري مصر يطلق أول حساب مستدام للشركات

صدى البلد

في خطوة سباقة، أعلن بنك أبوظبي التجاري مصر عن إطلاق حساب مستدام مصمم خصيصاً للشركات لإدارة أموالها وفي نفس الوقت تحقيق استراتيجيتها للتحول نحو الاقتصاد المستدام. 

ويأتي إطلاق هذا الحساب الأول من نوعه في مصر ضمن خطة البنك نحو تحقيق الاستدامة ودعم الاستثمار المسئول في المشروعات ذات الأثر الإيجابي وتحول عملائه نحو ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية اتساقاً مع خطة مصر للاستدامة  2030 واستراتيجية مجموعة أبوظبي التجاري التي أعلنت مؤخراً انضمامها إلى التحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر، وهو تحالف يضم أكثر من 130 بنكاً عالمياً رائداً تعمل على مواءمة محافظ الإقراض والاستثمار الخاصة بها، مع هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبل ذلك، والوفاء بمتطلبات الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

كما أعلنت مجموعة أبوظبي التجاري رفع قيمة تمويلها للمبادرات المستدامة بشكل كبير ليصل إلى 34 مليار دولار بحلول عام 2030 مع وضع هدف 14 مليار دولار أمريكي بحلول 2025. 

في السياق نفسه، أعلن أبوظبي التجاري مصر عن مستهدفاته للتمويل المستدام حتى نهاية عام 2030 وهي نسبة 15% من إجمالي محفظة القروض، وذلك بالاعتماد على إطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المستدامة لدعم المشروعات والأنشطة البيئية والمجتمعية.

وفي هذا السياق، علق إيهاب السويركي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر، قائلاً: “تلعب البنوك دوراً رئيسياً في التحول نحو الاستدامة، ويأتي التصدي للتغير المناخي من بين  أولويات الحكومة المصرية التي اطلقت استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، ونحن ملتزمون بدعم الاقتصاد المصري وعملائنا في مسيرتهم للتحول نحو مستقبل أكثر استدامةً وذلك من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة لمواجهة التغير المناخي بالاتساق مع استراتيجية ورؤية مجموعة أبوظبي التجاري". 

وأضاف أن “البنك ومجلس إدارته يوليان اهتماماً كبيراً بملف الاستدامة ووضع أطر الحوكمة التي تضمن التقدم في استراتيجية البنك بخطى ثابتة وسريعة، وبالفعل، قمنا باتخاذ خطوات عديدة منها إعداد الإطار المصرفي للتمويل المستدام والسياسية الائتمانية لادارة المخاطر البيئية والاجتماعية”.

وتابع: "ونحن سعداء اليوم بإطلاق حساب الشركات المستدام الأول من نوعه في مصر، وكذلك قرض السيارة الكهربائية للأفراد، ومن أجل تحقيق هذه الخطوات، كان لزاماً علينا الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب العاملين على أعلى مستوى والتوعية بمخاطر المناخ وأهداف التنمية المستدامة". 

ويوفر الحساب المستدام للشركات القنوات المناسبة لتعزيز الاستثمار في المشاريع والأصول المستدامة وحصول العملاء على تقارير دورية لقياس الأداء والأثر البيئي والمجتمعي لتلك المشروعات. 

كما  يوفر هذا الحساب جميع الخدمات المصرفية الإلكترونية (الاستعلام، وتحويل الأموال، وفتح الحسابات) من خلال التطبيق الإلكتروني  لدعم عملائه في تعزيز  الممارسات المستدامة للشركات.

كما يستهدف البنك إطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات  المصرفية المستدامة لدعم المشروعات والأنشطة البيئية والمجتمعية للتوسع في محفظة التمويل المستدام. 

وكان البنك أعلن مؤخراً عن قرض السيارة الكهربائية بدون مصاريف إدارية لتشجيع المستهلك للتحول للأخضر وانتهاج ممارسات صديقة للبيئة. 

وتشارك مجموعة أبوظبي التجاري في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

 

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