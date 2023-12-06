مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف عدة مواقع بجنوب لبنان

جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الاربعاء، قصفها على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات بليدا، وعيتا الشعب، وكونين، ومارون الراس، ويارون، وعيترون، والخيام، وسهل مرجعيون.

وفي سياق متصل،قال وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب إلى بعثة لبنان لدى الامم المتحدة تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للجيش اللبناني وسقوط شهيد وجرحى عسكريين، وردا على رسائل المندوب الإسرائيلي في الامم المتحدة لمجلس الامن.

وقالت وسائل إعلام عربية، في وقت سابق من اليوم ، إن لبنان أطلقت ١٦ صاروخا باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قرب مستوطنة متات.