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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تحث الولايات المتحدة على ضبط النفس وسط هجمات السفن في البحر الأحمر

صدى البلد

في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون في اليمن على سفنها في البحر الأحمر، ناشدت المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة ممارسة ضبط النفس في ردها، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات الدبلوماسية وبحسب ما نشرته سكاي نيوز البريطانية.

 

سقطت ثلاث سفن تجارية قرب اليمن ضحية لهجمات الحوثيين يوم الأحد، مما دفع واشنطن إلى الإعلان عن أنها "تدرس كل الرد المناسب" على تلك الحوادث. وتقوم حركة الحوثي المدعومة من إيران بتصعيد التوترات من خلال استهداف السفن في الممرات الملاحية الحيوية وإطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

 

كشفت مصادر قريبة من المسؤولين السعوديين أن نداء الرياض لضبط النفس من الولايات المتحدة هو إجراء استباقي يهدف إلى منع المزيد من التصعيد في المنطقة المضطربة بالفعل. وبينما أعربوا عن قلقهم بشأن الهجمات، ورد أن السعوديين "مسرورون" بتعامل واشنطن مع الوضع حتى الآن.

 

قال أحد المصادر: "لقد ضغطوا على الأمريكيين بشأن هذا الأمر ولماذا يجب أن يتوقف الصراع في غزة"، مسلطًا الضوء على التبادل الدبلوماسي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. وتؤكد الدعوة إلى ضبط النفس التوازن الدقيق الذي تسعى الجهات الفاعلة الإقليمية إلى الحفاظ عليه، من خلال الموازنة بين مخاوفها الأمنية والحاجة إلى تجنب صراع أوسع نطاقا.

 

لا يزال المشهد الجيوسياسي المحيط بحوادث البحر الأحمر معقدًا، حيث يراقب العديد من أصحاب المصلحة التطورات عن كثب. وينتظر المجتمع الدولي الرد المدروس من الولايات المتحدة، والذي يحمل في طياته عواقب كبيرة على الاستقرار الإقليمي.

 

ومع تطور الوضع، تعكس الجهود الدبلوماسية السعودية التزامها بإيجاد حلول دبلوماسية للتخفيف من مخاطر المزيد من التصعيد. تشير الدعوة إلى ضبط النفس إلى الرغبة في معالجة التحديات التي تفرضها هجمات الحوثيين من خلال القنوات الدبلوماسية، مع التركيز على أهمية الاستجابات المدروسة لحماية الأمن الإقليمي.

الحوثيون السعودية الولايات المتحدة ضبط النفس

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