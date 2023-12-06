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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقذيفة "الياسين 105".. كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركفا شمال خانيونس

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، اليوم الأربعاء، استهداف دبابة ميركفاه صهيونية في محور شمال مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105".

كما استهدفت دبابتين  بقذائف إسرائيلتين "الياسين 105" في محور شرق مدينة خانيونس.

وفي لبنان؛ نجح حزب الله اللبناني في استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ ‌موجه وتمت إصابته إصابة مباشرة.

وتواصل القوات الإسرائيلية حربها المستعرة ضد قطاع غزة لأكثر من 60 يوما على التوالي، حيث نفذت طائرات الاحتلال عشرات الأحزمة النارية على مختلف مناطق قطاع غزة خاصة رفح وخان يونس.

تجاوز عدد الشهداء منذ بداية الحرب 16 ألفا، فيما زاد عدد الجرحى عن 42 ألفا.

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