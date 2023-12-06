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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 في الإمارات

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023

تقدم العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن مجموعة من أقوى الاصدارات الجديدة لعامي 2023 و2024 ، ومن بينها سيارة الدفع الرباعي الشهيرة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023

 أسعار السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023:

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023: الفئة الأولى Trendline AWD بسعر 206,650 درهم

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023: الفئة الثانية Trendlin بسعر 215,000 درهم

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023: الفئة الثالثة  Comfortline AWD بسعر 235,000 درهم

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023: الفئة الثالثة  HIGHLINE بسعر 250,000 درهم

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023

تأتي  السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 بمحرك يولد قوة تصل إلى 276 حصانا، بسعة 3600 سي سي، سداسي الأسطوانات 6 سلندر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6  سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 360 نيوتن/متر، ونظام دفع رباعي، وتبلغ سعة خزان الوقود 70 لترًا.

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 الى 190 كيلومترًا في الساعة، وتصل  قدرتها على التسارع انطلاقاً من وضع الثبات الى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثوان فقط.

 

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023

وتتوفر السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 بمجموعة من أقوى وسائل السلامة والأمان أبرزها والتحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC)، والتحكم الديناميكي للثبات، وسائد هوائية للسائق والركاب، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، وكاميرا خلفية، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام كشف حركة مجسم، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق.

 

فولكس فاجن تيرامونت فولكس فاجن تيرامونت Trendlin Comfortline AWD الأسواق الخليجية

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