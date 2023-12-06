نـدوة بسيناء لحـث المواطنيـن على المشـاركة في الانتخـابات الرئاسيـة

نظـم مجـلس مدينــة الشيـخ زويـد اليـوم،نـدوة بعنـوان "انـزل شـارك" للحـث على المشـاركة الإيجابيـة فى الإنتخـابـات الرئـاسيـة، وذلك بتوجيـهات من سيـادة اللـواء دكتـور محمـد عبـد الفضيـل شوشـه محافـظ شـمال سينـاء.

حيث أقيمت النـدوة بقريـة أبوالعـراج ، لتشـجيـع اهـالي مدينـة الشيـخ زويـد على الخـروج للتصـويـت ،بحضـور صـالح محمـد أبو هـولي رئيـس مركـز ومدينـة الشيـخ زويـد وعـدد من شيـوخ القبائـل والعائـلات وممثـلي الشبـاب والمـرأة ومديـري الإدارات والقطـاعـات وقيـادات ادارة الأوقـاف وعدد من القيـادات التنفيذيـة والشعبيـة بالمدينـة

وأكـد صـالح محـمد أبوهـولى رئيـس مركـز ومدينـة الشيـخ زويـد على انطلاقـ مسيـرة البنـاء والتعميـر والانتـاج، والآن تدخـل بلادنـا مسيـرة جديـدة من الاستحقـاقات الديمقراطيـة التى تتطـلب منـا الوعى التـام والمحافظـة على ماتـم انجـازه على الارض من تنميـة واستقـرار.

ألا وهى مرحـلة الانتخابـات الرئاسيـة المقـررة أيـام 10 و11 و12 ديسمبـر الجـاري، وانـها اختبـار حقيـقى لنـا فى ظـل الظـروف الراهنـة سـوف يعـكس للعـالم كـله مـدى وعينـا بما تعنيـه الانتخابـات الرئاسيـة للوطـن، وللمواطـن الحق في ممـارسة دوره لاختيـار مستقبله الذي كفـله له الدستـور .

لذلك ندعوكم للمشاركة الفعالـة وابداء الرأى الحـر الذى تمليه مصلحة الوطن فالمشاركـة فى حد ذاتـها واجب وطنى يدعم أركـان الدولة المصـرية وقـراراتها التى لم تسمح لإرادة الشر ان توقف مسيـرته ولا أن تملى عليه شروطها وانتصار لإرادة الشعب المصري والحفـاظ على مكتسبـاته .

وتأكيـداً على قـدرة المواطنيـن لتحديـد بوصلة المستقبـل والتصدي لكـافة التحديـات والمخاطر الداخليـة والخارجيـة التى تواجـه الوطن مؤكدًا على ضـرورة التكاتـف والتـلاحم من أجل مسيـرة البناء والتنميـة ووضع مصـر في مصـاف الدول الكبـرى والمتقدمـة

ودعـا صـالـح مـحـمـد ابـوهـولى جميـع أبنـاء القـرى والتجمعـات والاحيـاء بمدينـة الشيـخ زويـد حمـاة البـوابـة الشـرقيـةالمصـريـة إلى المشـاركة كخيـر عنـوان لتكـاتـف المواطنين وتلاحمهـم في الانتخـابـات الرئـاسيـة.

واكـد فضيـلة الشيـخ عبـدالله جـاب اللـه مديـر ادارة اوقـاف الشيخ زويد، خلال كلمتـه، على أهميـة المشاركـة الايجابيـة والمنظمـه لنظهـر للعـالم كله ان مصـر الجديـدة قويـة ولديـها شعـب واعـي يـؤدي واجباتـه مثلمـا يأخـذ حقوقه وانها تنعم بالامن والآمان والاستقرار.

كما تحـدث عن دور شيـوخ العائـلات والمرأة والشبـاب فى الحث والتوعية على أهمية المشاركة في هذا العـرس الوطني الذي سيشاهده العـالم بأكمله.

كما تحـدث احمـد مسـلم اسبيتـان نائبـاً عن مديـر إدارة التربية والتعليم بالشيـخ زويـد،، الشيـخ موسى ابو العراج ، حسيـن اسبيتـان رئيـس قرية ابو العراج ،حول الثقافـة السياسيـة، ودور المواطنيـن في صنـاعة المستقبـل.

وذلك لتشجيـع أهالي الشيخ زويد على المشـاركة في التصويـت الحـر ، إنطلاقًا من مـدى تأثير الصـوت الانتخـابي في العمليـة الانتخابيـة، وسـط أجـواء من الديمقراطية والحـرية التامة.

المشاركة الايجابية:

وكشـفت النـدوة ومداخـلات الحضـور، مـدى الوعي لدى اهـالي مدينـة الشيـخ زويـد وحرصـهم على المشـاركة الإيجابيـة والتفاعـل مع كلمـات المحاضـرين، التي لاقـت تفاعلًا كبيرًا منهم، والذين حرصوا على إبداء آرائهم ومشـاركتهم الفعـالة في سبـل تعزيـز ثقـافـة المشـاركة السياسيـة بين أفـراد المجتمـع، مؤكديـن أن هذه النـدوة ساهـمت في تعـزيـز الوعـي لديـهم وخلقـت القنـاعة بأهميـة المشـاركة الإيجابيـة في انتخابـات الرئـاسة المقبـلة.