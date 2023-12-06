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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول عدد من الشهداء والجرحى لمستشفى الكويت في محافظة رفح بقطاع غزة

صدى البلد

أفاد مراسل التليفزيون العربي ، اليوم الأربعاء، بنقل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى الكويت بعد استهداف منزل وسط محافظة رفح في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية حربها المستمرة ضد قطاع غزة لأكثر من 60 يوما علي التوالي، حيث نفذت طائرات الاحتلال عشرات الأحزمة النارية على مختلف مناطق قطاع غزة خاصة رفح وخان يونس.

وتجاوز عدد الشهداء منذ بداية الحرب الـ 16 ألفا، فيما زاد عدد الجرحى عن 42 ألفا.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن أعدادا من الشهداء والجرحى وصلوا إلى مشفى ناصر؛ جراء استهدافات الاحتلال لمناطق مختلفة في خان يونس، الليلة الماضية، معظمهم من الأطفال والنساء.

فيما نفذت طائرات الاحتلال حزاما ناريا عنيفا في بني سهيلا شرق خان يونس، بالإضافة إلى إلقاء قنابل الفوسفور بشكل مكثف شمال وشرق خان يونس.

واستهدف الـقصف منزلا لعائلة أبو خاطر في منطقة معن شرقي خانيونس ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى بجانب استشهاد عائلات بأكملها جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل مدنيين في رفح جنوبي قطاع غزة.

كما ارتقى أكثر من 15 شهيدا جرّاء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي عددا من المنازل لعائلة النجار في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقصف الطيران الحربي مربع العمري بجباليا البلد شمال قطاع غزة مع حزام ناري بمحيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

كما وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى كمال عدوان بعد غارات استهدفت محيط مسجد صلاح شحادة وجمعية الصحوة في شمال قطاع غزة.

بينما اشتعلت النيران شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة نتيجة قصف للطيران الإسرائيلي باستعمال القنابل الحارقة.

وارتقى عشرات الشهداء جراء استهداف الاحتلال مبنى سكنيا لعائلة اليازجي جنوب حي الشيخ رضوان في غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على النصيرات والمغازي ودير البلح والبريج وسط قطاع غزة ما خلّف عددا من الشهداء والجرحى.

وانقطعت الاتصالات بشكل كامل في قطاع غزة لنحو 12 ساعة ما أعاق جهود عمليات الإنقاذ.

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