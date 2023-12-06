الجيزة.. جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية بمدن ومراكز المحافظة

تواصل محافظة الجيزة استعداداتها المكثفة للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والمقرر عقدها في الفترة من ١٠ - ١٢ ديسمبر الحالي.



حيث تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن تجهيزات بالمقرات الإنتخابية بمركزي الصف وأطفيح للأطمئنان علي جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

وتفقد نائب محافظ الجيزة، لجان مدرسة الأخصاص الثانوية الأعدادية المشتركة ومركز شباب قرية الحي ومدرسة المنشئ بقرية الأقواز ومدرسة الشهيد أحمد ابراهيم عبد الجواد بمركز الصف، ولجان بمدرسة اللواء عبد الوهاب خليل الثانوية بنات ومدرسة الوحدة المجمعه بقرية صول ومدرسة نزلة ترجم للتعليم الأساسي ومدرسة أحمد الصاوي للتعليم الأساسي، بمركز أطفيح.



وشدد نائب المحافظ على متابعة الشوارع المحيطة و المؤدية الي لجان الأنتخابات ورفع أي أشغالات ورفع كفاءة الشوارع والأنارة والنظافة.



كما حث الشهابي المواطنين على المشاركة الإيجابية في الأنتخابات الرئاسية المقبلة وممارسة حقهم الدستوري مؤكدا بأن المشاركة في الأنتخابات واجب وطني علي الجميع من أجل الحفاظ علي أمن واستقرار الوطن.



رافق نائب محافظ الجيزة، خلال الجولة المهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح، وياسر عكاشة

مدير عام الأدارة التعليمية بالصف وأيمن كمال مدير عام الإدارة التعليمية بأطفيح والمهندس محمد عبد الرازق مدير عام شبكات كهرباء الصف، ومسؤلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

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