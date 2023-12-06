عضو هيئة مكتب حملة السيسي: الأحزاب دعمت مرشحنا إيمانا بجهوده في قيادة مصر

قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو هيئة مكتب الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب حماة الوطن،أن حزبه، من أوائل الأحزاب التي دعت الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض لانتخابات الرئاسية إيمانا بجهوده في قيادة الدولة المصرية.

جاء ذلك فى المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأثنى "بهاء شلبي" على ما قدمته الأحزاب والقوى السياسية من دعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والذي مثل نموذجا مختلفا للسياسة بمفهوم جديد على أرض الواقع سواء كان ذلك في تكوين الحملة الرسمية أو تحركاتها على أرض الواقع وتحركاتهم في مختلف محافظات الجمهورية حيث التعاون من أجل الوطن والمواطن.

وأكد عضو هيئة مكتب حملة المرشح عبد الفتاح السيسي على أن المؤتمرات الحاشدة التي تعقدها الأحزاب ومنها مستقبل وطن رسالة هامة بشأن رؤية المواطن لجهود الرئيس من أجل فئات المجتمع.

وانطلق، قبل قليل، فعاليات المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطني لدعم لرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بحضور المستشار محمود فوزي.

كما شهدت الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي مشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية ورموز المجتمع بالمؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطني لدعم لرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بحضور الحملة الرسمية بقيادة المستشار محمود فوزي.

هذا ويبدأ الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارًا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع،والمقرر له من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.