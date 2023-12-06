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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفذها الشباب والرياضة بشمال سيناء.. جدارية "الفنون تراثية"

أعمال الجدارية فنون
أعمال الجدارية فنون تراثية بسيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، جدارية  (الفنون تراثية)، التي تهدف لابراز الالعاب الرياضية والتراثية الخاصة بمحافظة شمال سيناء ، تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وجيهان حنفي وكيل الوزارة ورئيس الادارة المركزية لتنمية النشئ ، و هالة عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج والانشطة  ، و ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

 

اشغال الخرز:

وقال عبد المقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشئ بالمديرية،  انه يتم تقديم بعض ورش الجلود والمكرمية واشغال الخرز للنشئ لحث فيهم روح الفنون والابداع الفكري وتنمية روح التذوق وجمال الفن الابداعي .

 
كما يتم تنفيذ الجدارية والورش الفنية في مركز شباب الضاحية  ايام الجمعة والسبت والاربعاء من كل اسبوع الساعة ٤ عصرا خلال شهر ديسمبر الحالي   تحت اشراف كوادر فنية حيث قاد التدريب الفنان القدير أحمد العيسوى ، والدكتور اسعد الترباني رئيس قسم الادارة والترويح الرياضي  ، واسراء العيسوي .

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سيناء الشباب جدارية فنون التراث

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