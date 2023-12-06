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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب على غزة مستمرة لبعض الوقت ونحاول إنقاذ الرهائن

رئيس أركان جيش الاحتلال
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن الحرب علي قطاع غزة ستستمر لبعض الوقت، مشيرا إلى أن اللواءان ناحال وكفير يحاولون تحديد مكان الرهائن، وإنقاذهم.

والتقى هاليفي بمجندين، جدد في اللواءان ناحال وكفير بجيش الاحتلال الإسرائيلي في مكتب التجنيد في تل هشومير، وقال لهم: “أنتم تجندون في خضم حرب ستستمر لبعض الوقت، في يوم يكون فيه معنى الدفاع عن البلاد، أكبر بكثير”.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "في الوقت الذي نتحدث فيه، يخوض اللواءان قتالًا معقدًا في غزة. يتخذ المقاتلون قرارات هناك، ويقاتلون العدو، ويؤذونه، ويحميون بعضهم البعض، ويحاولون تحديد مكان الرهائن، وإنقاذ الرهائن.. وهي مهام على أعلى مستوى من القيمة… لكي يستمر هذا الشيء، نحتاج إلى الاستمرارية، أنتم الاستمرارية”.

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