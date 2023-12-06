عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك أمريكي لمنع حرب على حدود لبنان وإسرائيل

إسرائيل ولبنان
إسرائيل ولبنان

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية التوصل إلى عملية تسوية واتفاق بين إسرائيل ولبنان على الحدود البرية بينهما، على غرار اتفاقية الحدود البحرية الموقعة عام 2022 في محاولة لمنع حرب.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن “الغرض الرسمي لمثل هذا الاتفاق سيكون لتسوية المسائل الحدودية، وهو الادعاء الرسمي الذي يثيره حزب الله ضد إسرائيل على الساحة الداخلية-اللبنانية”.

ولفتت إلى أن مسؤولين إسرائيليين كباراً قالوا إن الهدف في الواقع هو إخراج حزب الله بشكل دائم من الحدود بوسائل دبلوماسية “قوية”، لذلك فإن إسرائيل والجيش الإسرائيلي ليسا مجبرين على القيام بعمليات عسكرية على الحدود الشمالية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن 80 ألف مستوطن يعيشون على بعد 9 كيلومترات من الحدود اللبنانية لن يعودوا إلى منازلهم حتى تتم استعادة الأمن في المنطقة.

إبعاد حزب الله لما وراء النهر الليطاني

وأضاف جالانت، بعد اجتماع متوتر للغاية مع رؤساء السلطات بشأن خط المواجهة على الحدود اللبنانية، أنه “يفضل التوصل إلى ترتيب سياسي دولي يضمن إبعاد حزب الله لما وراء النهر الليطاني، استنادا إلى قرار الأمم المتحدة رقم 1701”.

كاتب أمريكي: بايدن نادم لدعمه لنتنياهو.. وعليه حل الأزمة قبل فوات الأوان

مسئول أوكراني يكشف سبب إلغاء زيلينسكي كلمته أمام الكونجرس

وتابع قائلا: “إذا لم ينجح الخيار الأول، فإن إسرائيل ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لها لإزالة حزب الله بالوسائل العسكرية”.

الولايات المتحدة إسرائيل لبنان حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

بنسبة 30%.. توجيه عاجل من وزير التموين لزيادة كميات السكر

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل العملية البرية بـ خان يونس

الكشف عن المخطط الأمريكي للإطاحة بـ زيلينسكي من منصبه

إجراء عاجل من أمريكا ضد حماس

الكشف عن كواليس اجتماع كبار قادة الجيش الإسرائيلي ليلة هجوم 7 أكتوبر

الجسر الأمريكي يواصل دعم الاحتلال.. الطائرة الـ200 المحملة بالأسلحة تصل إسرائيل

بيان عاجل من أمريكا بشأن وقف إطلاق النار في غزة

بسبب أوكرانيا.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة نووية

البيت الأبيض يعترف: خطر هزيمة أوكرانيا في الحرب مرتفع

ترشيحاتنا

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب على غزة مستمرة لبعض الوقت ونحاول إنقاذ الرهائن

كولر يستبعد نجمي الأهلي من قائمة المونديال

ما معنى الاحتفال برأس السنة الميلادية وما حكمه؟.. دار الإفتاء توضح

وظائف خالية بـ سكك حديد مصر .. قدم الأن

نتنياهو يعلن محاصرة قوات الاحتلال منزل قائد حماس يحيى السنوار

مستمرون في فتح معبر رفح|مصر تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتحذر من هذه الكارثة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشعال النيران في جسد عارضة أزياء.. تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 59.. مكون واحد سر طول شعر شريهان

تي شيرت كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل السيارة

في عيد زواجهما الـ11.. شاهد 10 صور لـ محمد رمضان وزوجته تثير الجدل

فيديو

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

منظومة حارس.. مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مضاد للطائرات بدون طيار |فيديوجراف

لأول مرة.. الجيش المصري يفاجئ العالم بامتلاكه أحدث أسطول طائرات بدون طيار|فيديوجراف

هل يتكرر انقطاع الإنترنت مرة أخرى؟! | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ