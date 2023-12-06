تحرك أمريكي لمنع حرب على حدود لبنان وإسرائيل

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية التوصل إلى عملية تسوية واتفاق بين إسرائيل ولبنان على الحدود البرية بينهما، على غرار اتفاقية الحدود البحرية الموقعة عام 2022 في محاولة لمنع حرب.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن “الغرض الرسمي لمثل هذا الاتفاق سيكون لتسوية المسائل الحدودية، وهو الادعاء الرسمي الذي يثيره حزب الله ضد إسرائيل على الساحة الداخلية-اللبنانية”.

ولفتت إلى أن مسؤولين إسرائيليين كباراً قالوا إن الهدف في الواقع هو إخراج حزب الله بشكل دائم من الحدود بوسائل دبلوماسية “قوية”، لذلك فإن إسرائيل والجيش الإسرائيلي ليسا مجبرين على القيام بعمليات عسكرية على الحدود الشمالية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن 80 ألف مستوطن يعيشون على بعد 9 كيلومترات من الحدود اللبنانية لن يعودوا إلى منازلهم حتى تتم استعادة الأمن في المنطقة.

إبعاد حزب الله لما وراء النهر الليطاني

وأضاف جالانت، بعد اجتماع متوتر للغاية مع رؤساء السلطات بشأن خط المواجهة على الحدود اللبنانية، أنه “يفضل التوصل إلى ترتيب سياسي دولي يضمن إبعاد حزب الله لما وراء النهر الليطاني، استنادا إلى قرار الأمم المتحدة رقم 1701”.

وتابع قائلا: “إذا لم ينجح الخيار الأول، فإن إسرائيل ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لها لإزالة حزب الله بالوسائل العسكرية”.