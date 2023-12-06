إسماعيل هنية: غزة أمام كارثة غير مسبوقة على المستويين الإنساني والصحي

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لقد آن للعالم أن يصغي لأنَّات الشعب الفلسطيني وتضحياته على مدى عقود من الصراع خاضها هو وخاضتها شعوب الأمة العربية وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية في حروب سابقة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج ملف اليوم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا شك أن العدو الصهيوني عمد منذ بداية هذا العدوان، إلى ضرب كل المستشفيات في شمال غزة، ومحاصرة كل المستشفيات في جنوب غزة، ومنع دخول الأدوية والوقود للمستشفيات، واستهدف الأطقم الطبية، واعتقل لعشرات من العاملين في المنظومة الصحية.

جميع مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة

أوضح أنه بجانب المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في المستشفى المعمداني؛ فإنه يمكن القول إن جميع المستشفيات شمال قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة، وأهمها مجمع الشفاء الطبي، لا يعمل الآن ولا بُخمس الطاقة، والاستهداف الجنوني للمستشفى الإندونيسي، ومجزرة مستشفى كمال عدوان، ومستشفى العودة، فضلا عما تتعرض له المستشفيات في جنوب القطاع.

وأكد أننا أمام كارثة غير مسبوقة على المستوى الإنساني والصحي، في ظل حرمان شمال القطاع من أن تصله المساعدات والعمليات الإغاثية بما في ذلك الاحتياجات الصحية والطبية.