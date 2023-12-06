عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معرض إيديكس.. كاميرا 90 دقيقة تتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع ومنتجات صقر

المهندس وائل سليمان
المهندس وائل سليمان

قال المهندس وائل سليمان، من داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع، إنها هيئة من العيار الثقيل وتضم ١٤ مصنع وشركة تعمل بالمنتجات الحربية والمنتجات المدنية، لافتا الى انها تعمل على تغطية معظم المتطلبات الدفاعية للقوات المسلحة.

وأشارسليمان من خلال برنامج 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور من داخل معرض أيديكس 2023، إلى ان مصنع صقر من المصانع العتيقة في الهيئة العربية للتصنيع وقد أنشأ هذا المصنع سنة ١٩٤٩ وانضم الى الهيئة العربية للتصنيع سنه ١٩٧٥، مؤكدا ان هشا المصنع من كبر المصانع يحوي ١٤٠٠ عامل ومهندس وفني.

 يعمل في معظم الأنظمة الدفاعية التي تحتاجها القوات المسلحة

وأوضح المهندس، أن المصنع  يعمل في معظم الأنظمة الدفاعية التي تحتاجها القوات المسلحة، وهذا العام يتم عرض منتجات جديدة تعرض لأول مرة  والتى قد نوه عنها السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة أثناء تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.


واكد وائل سليمان،على أهمية توطين التكنولوجيا في المصنع والتطوير المستمر.

مصنع صقر عبد الفتاح السيسي توطين التكنولوجيا جناح الهيئة العربية المتطلبات الدفاعية القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منحة التعاقد لـ عمر كمال عبدالواحد مع الزمالك

ترشيحاتنا

تعزيز مبادئ الحوكمة| وزير السياحة: نناقش تقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران

هل من حق الرجل إجبار زوجته على الحجاب ؟ دار الإفتاء توضح

بالصواريخ.. انفجارات قوية تهز أرجاء القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو للغاز

أونلاين .. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

قمة الجولة.. التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

لتوعية الطلاب.. شاهد نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية داخل إحدى المدارس بالإسكندرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض نهايته الموت.. طبيبة تكشف عن حالة طالب في لحظاته الاخيرة بالحياة

رسالة غير متوقعة من هاني الناظر بعد إصابته بالسرطان

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

إنذار شديد اللهجة.. شباب بلوزداد الفرصة الأخيرة لكولر قبل المونديال

فيديو

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ