معرض إيديكس.. كاميرا 90 دقيقة تتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع ومنتجات صقر

قال المهندس وائل سليمان، من داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع، إنها هيئة من العيار الثقيل وتضم ١٤ مصنع وشركة تعمل بالمنتجات الحربية والمنتجات المدنية، لافتا الى انها تعمل على تغطية معظم المتطلبات الدفاعية للقوات المسلحة.

وأشارسليمان من خلال برنامج 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور من داخل معرض أيديكس 2023، إلى ان مصنع صقر من المصانع العتيقة في الهيئة العربية للتصنيع وقد أنشأ هذا المصنع سنة ١٩٤٩ وانضم الى الهيئة العربية للتصنيع سنه ١٩٧٥، مؤكدا ان هشا المصنع من كبر المصانع يحوي ١٤٠٠ عامل ومهندس وفني.

يعمل في معظم الأنظمة الدفاعية التي تحتاجها القوات المسلحة

وأوضح المهندس، أن المصنع يعمل في معظم الأنظمة الدفاعية التي تحتاجها القوات المسلحة، وهذا العام يتم عرض منتجات جديدة تعرض لأول مرة والتى قد نوه عنها السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة أثناء تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.



واكد وائل سليمان،على أهمية توطين التكنولوجيا في المصنع والتطوير المستمر.