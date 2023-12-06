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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجموعة توازن للصناعات الدفاعية تتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض إيدكس 2023

جناح الهيئة العربية
جناح الهيئة العربية للتصنيع

خطوات ناجحة وفقا لرؤية واضحة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لجذب الإستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب، وفي هذا السياق، كان استقبال  اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لوفد مجموعة توازن وايدج الإماراتية، الذي ضم كل من منى الجابر رئيس مجلس إدارة مجموعة توازن الإماراتية، ويوسف البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة الطارق، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيدكس ٢٠٢٣. 

أعرب الوفد الإماراتي خلال تفقده جناح الهيئة العربية للتصنيع، عن إعجابه  بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الدفاعية. ومنها الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات. 

كما تم التأكيد خلال الجولة بجناح الهيئة على أهمية فتح مجالات جديدة للاستثمار وتوطين التكنولوجيا من خلال إنتاج وتسويق منتجات عربية مشتركة بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع.

الهيئة العربية للتصنيع توازن وايدج الامارات آيدكس إيدكس ٢٠٢٣ الطائرات

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