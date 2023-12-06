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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع ينتج عربات مصفحة.. صور

عربة فض الشغب المُصفحة
عربة فض الشغب المُصفحة

تفقد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي والوفد المرافق جناح الهيئة العربية للتصنيع المشارك في معرض إيدكس 2023.

و أطلع من اللواء مهندس عبد الرحمن عبدالعظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع واللواء دكتور مهندس عمرو عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع قادر على القدرات التصنيعية لعربات فض الشغب المصفحة من إنتاج مصنع قادر. 

و أشاد  اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي بالقدرات التصنيعية المتطورة بعربات فض الشغب المصفحة. 

عربة  فض الشغب المُصفحة

يذكر أن عربة  فض الشغب المُصفحة (قادر-1) علي شاسيه أفيكو يتم إنتاجها بمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع ولأول مرة في مصر بمستوى حماية (B4) وممانعة حتى (7.62 × 39 ) وتم تجهيزها بالعديد من التجهيزات طبقاً لمطالب وزارة الداخلية، علما بأن إمتلاك هذه القدرة يُمكننا من تنفيذ أيه تجهيزات طبقاً لرغبة العميل .

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العربية للتصنيع الداخلية الأمن المركزي مصنع قادر آيدكس 2023

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