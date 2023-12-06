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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد علي رزق يحتفل بعيد ميلاد ابنه يحيي .. صور

محمد علي رزق
محمد علي رزق

نشر الفنان محمد علي رزق مجموعة من الصور أثناء إحتفاله بعيد ميلاد ابنه يحيي الذى أتم عامًا واحدًا، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب محمد علي رزق على البوست معلقًا: ماشاءالله ولا قوة إلا بالله .. 6-12 -2023 ، يحيي تم سنة أحلى سنة فى حياتي ، دعواتكم الحلوة ليحيي.

وقد أعلن الفنان محمد علي رزق مؤخرًا عن وفاة جدة زوجته منذ قليل ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتب محمد على رزق ، معلقًا: "توفيت إلى رحمة الله جدة زوجتي ، الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

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كشف الفنان محمد على رزق تفاصيل شخصيته التي يقدمها في فيلم درويلة، مشيرا إلى أنه يقدم شخصية مختلفة عن أدواره السابقة.

وتابع محمد على رزق خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: «عالم المهرجانات جديد عليا شخصيا، ومزيكا مكانتش مش ذوقي لكن في حاجات عجبتني، وسمعت أغاني شعبي كتير عشان دوري».

ونوه قائلا: «عملنا بناء للشخصية في درويلة وحاولنا نعمل شكل وطريقة في الكلام».

وعلق قائلا: «ممكن أجرب الغناء الفترة الجاية كنوع ترفيهي، من منطلق الفن فقط، ومحمد رمضان عملها وكسر الدنيا لأنه فنان وماشي صح، وكل واحد من الجمهور له الحرية في رأيه عنه».

 

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