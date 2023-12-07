عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية السعودي: الناتج المحلي الإجمالي يقفز 66% بين عامي 2016 و2023

صدى البلد

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مؤتمر الإعلان عن تفاصيل الميزانية السعودية للعام 2024، الأربعاء 6 ديسمبر (كانون الأول)، على مستهدفات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 6% في المتوسط خلال السنوات المقبلة.

و بحسب “سي ان بي سي عربية” أشار إلى تركيز رؤية السعودية 2030 على الاقتصاد غير النفطي، قائلاً: النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية كان أفضل بكثير مما توقعنا". وأشار في الوقت نفسه إلى أن هناك سياسات لا تتغير مثل تنويع الاقتصاد السعودي.

وأفاد الوزير بأن الناتج المحلي الإجمالي السعودي حالياً يقدر بنحو 4.1 تريليون ريال بنمو يصل إلى 66% منذ إطلاق رؤية 2030 في العام 2016.

ووصف الجدعان نسبة الزيادة الكبيرة (66%) في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من العام 2016 حتى عام 2023 بأنها غير مسبوقة.

قدرت ميزانية 2024 حجم الإيرادات بمبلغ 1.172 تريليون ريال، وحجم النفقات بقيمة 1.251 تريليون ريال، وذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، وترأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

الاقتصاد غير النفطي الاقتصاد السعودي السعودية 2030 العاهل السعودي الملك سلمان الميزانية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

الأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

الجيش الأردني ينفذ إنزالاً جويًا لمساعدات إغاثية للمستشفى الميداني بخان يونس في غزة

وزارة النقل نفذت مشروعات طرق وكباري بمليارات الجنيهات في عهد السيسي | تفاصيل

انفجار منزل أثناء تفتيش للشرطة الأمريكية في ولاية فيرجينيا

دعاء الخوف من الموت وظلمة القبر .. كلمات تريح قلبك وتطمئنك

نجم الزمالك السابق:عروض احتراف لـ"إيشو" ومحمد عبد الشافي نموذج يحتذى به

مطعم ياباني يثير الجدل بأغرب خدمة يقدمها لزبائنه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود جريء.. شيرين رضا تستعرض رشاقتها

هوت شورت.. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالة ملفتة

مطعم ياباني يثير الجدل بأغرب خدمة يقدمها لزبائنه

من قطعتين.. سعر خرافي لإطلالة أسماء جلال| شاهد

فيديو

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ