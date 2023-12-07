وزير المالية السعودي: الناتج المحلي الإجمالي يقفز 66% بين عامي 2016 و2023

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مؤتمر الإعلان عن تفاصيل الميزانية السعودية للعام 2024، الأربعاء 6 ديسمبر (كانون الأول)، على مستهدفات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 6% في المتوسط خلال السنوات المقبلة.

و بحسب “سي ان بي سي عربية” أشار إلى تركيز رؤية السعودية 2030 على الاقتصاد غير النفطي، قائلاً: النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية كان أفضل بكثير مما توقعنا". وأشار في الوقت نفسه إلى أن هناك سياسات لا تتغير مثل تنويع الاقتصاد السعودي.

وأفاد الوزير بأن الناتج المحلي الإجمالي السعودي حالياً يقدر بنحو 4.1 تريليون ريال بنمو يصل إلى 66% منذ إطلاق رؤية 2030 في العام 2016.

ووصف الجدعان نسبة الزيادة الكبيرة (66%) في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من العام 2016 حتى عام 2023 بأنها غير مسبوقة.

قدرت ميزانية 2024 حجم الإيرادات بمبلغ 1.172 تريليون ريال، وحجم النفقات بقيمة 1.251 تريليون ريال، وذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، وترأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.