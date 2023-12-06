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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشاط لافت لوزير الإنتاج الحربي باليوم الثالث من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية«EDEX 2023»

جناح وزارة الإنتاج
جناح وزارة الإنتاج الحربي

قام الهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي -يرافقه عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي- بزيارة عدد من أجنحة الشركات العالمية العاملة بمختلف المجالات التصنيعية العسكرية المشاركة بالمعرض وذلك للاطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات حديثة في هذا المجال.

يأتي ذلك في إطار فعاليات اليوم الثالث من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" والمنعقد خلال الفترة من 4 ديسمبر إلى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية. 

استهل وزير الانتاج الحربي الجولة التفقدية بزيارة الجناح التركي بالمعرض حيث قام بالإطلاع على معروضات شركة "ASELSAN" التركية والتي تشارك بالمعرض لأول مرة بمنتجاتها الدفاعية المتنوعة كما تفقد معروضات شركة "OTOKAR"التركية وزار أيضا جناح شركة REPKON التركية. 

وقام الوزير كذلك بزيارة جناح شركة BERETTA الإيطالية وجناح شركتيّ "KNDS" و"Safran" الفرنسيتين، كما تم زيارة جناح شركة "هانوا" الكورية الجنوبية، وشركة "جون كوكوريل" البلجيكية.

وخلال الجولة التقى وزير الإنتاج الحربي بممثلي هذه الشركات العالمية وتم الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه هذه الشركات من تكنولوجيات في مجال التصنيع العسكري، مشيداً بمعروضات هذه الشركات وإمكانياتها التكنولوجية والفنية عالية المستوى، مشدداً على أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على استمرار تبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات التي تعمل بها هذه الشركات. 

كما حرص على استعراض أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة بمعرض إيديكس ٢٠٢٣.

عقد شراكات مع الشركات العالمية 

بدوره أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير "محمد صلاح" أعرب خلال اللقاءات التي جمعته بممثلي الشركات التي قام بزيارتها عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، ودعا الشركات التي قام بزيارة أجنحتها لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

الانتاج الحربى EDEX 2023 المعرض الدولى للصناعات الدفاعية المجالات التصنيعية الشركات العالمية

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