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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السكر موجود وبأسعار مفاجأة.. مجاهد نصار يزف بشرى لأهالي القليوبية

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن مصر تستهلك 3.5 مليون طن سكر، ويتم زراعة 2.7 مليون طن، ويتم استيراد حوالي 800 طن فقط، وهو أمر بسيط، موضحا أنه في عام 2016 كان سعر الأرز والسكر 6 جنيهات، موضحا أن الأسعار المتواجدة في الأسواق في الوقت الحالي مبالغ فيها بشكل كبير للغاية. 

حديث حول أسعار السكر 

وأضاف "نصار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن التاجر يحصل على السكر من الشركات الحكومية بـ 24 جنيه للكيلو، ويتم تسليمه للتاجر بـ 26 جنيه، ألا أن جشع التجار يجعلهم يرغبون في بيع السكر بأسعار ضخمة للغاية، "كل ده من دم الشعب". 

وتابع، أن المبادرات التي يتم إقامتها من محافظة القليوبية يتم بيع سعر السكر بـ 27 جنيه للكيلو الواحد، وتم طلب 12 طن من السكر، وغدا سيكون هناك 10 طن من السكر، "الناس متعطشة مش مصدقة من دخول السكر وتواجده بهذا السعر". 

واستكمل: "يا جماعة السكر موجود كل يوم، اللي عاوز ييجي ياخد كيلو أو اتنين مش عاوزين الناس تخزن، خد احتياجاتك بس ومحدش يخزن، واللي بييجي المعارض في محافظة القليوبية في الوقت الحالي بياخد كيلو أو اتنين". 

و افتتح اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية، معرض بيع السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية ، الذي  أقامه النائب مجاهد نصار بمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية بميت نما بشبرا الخيمة تحت رعاية حزب مستقبل وطن

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. 

وحضر الافتتاح كل من النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب  ،  والدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية. 

ويشمل المعرض المقام بمؤسسة مجاهد نصار  كافة السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية مثل السكر والزيت والسمنة والدقيق والأرز والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى بنسب خصم تتراوح ما بين 40% وحتى 50%. 

وأكد محافظ القليوبية أن المبادرة التي قام بها النائب مجاهد نصار تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد ومحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً بهدف الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار حتى يتسنى تحقيق التوازن المطلوب والأهداف المرجوة من المبادرة ، منوهاً بأن هذا المنفذ والمنافذ الأخرى بشبرا الخيمة تسهم بشكل ملحوظ في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الظروف الاقتصادية الراهنة .

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