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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ القليوبية يفتتح معرضًا لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة|صور

صدى البلد

 افتتح اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية، معرض بيع السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية ، الذي  أقامه النائب مجاهد نصار بمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية بميت نما بشبرا الخيمة تحت رعاية حزب مستقبل وطن

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. 

وحضر الافتتاح كل من النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب  ،  والدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية. 

ويشمل المعرض المقام بمؤسسة مجاهد نصار  كافة السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية مثل السكر والزيت والسمنة والدقيق والأرز والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى بنسب خصم تتراوح ما بين 40% وحتى 50%. 

وأكد محافظ القليوبية أن المبادرة التي قام بها النائب مجاهد نصار تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد ومحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً بهدف الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار حتى يتسنى تحقيق التوازن المطلوب والأهداف المرجوة من المبادرة ، منوهاً أن هذا المنفذ والمنافذ الأخرى بشبرا الخيمة تساهم بشكل ملحوظ في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الظروف الاقتصادية الراهنة .

 

وقال النائب مجاهد نصار إن المعرض يوفر جميع السلع الغذائية الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة بهدف الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار والقضاء على جشع التجار .

وأوضح النائب مجاهد نصار أن المعرض يشمل جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة جداً عن مثيلاتها في الأسواق حيث أن السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو ، زجاجة الزيت رويال 900 جرام بسعر 55 جنيهاً ، والأرز بسعر 26 جنيهاً للكيلو ، والسمنة كريستال وزن كيلو بسعر 82 جنيهاً ، وزيت الذرة كريستال وزن 2 كيلو بسعر 165 جنيهاً ، وزيت حلوة وزن 5كيلو بسعر 295 جنيهاً ، مؤكداً أن كافة السلع الغذائية الأساسية أقل سعراً من مثيلاتها في أي مكان آخر ، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار دعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين في مختلف المجالات تنفيذاً للمبادرات الرئاسية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً .

 

جاء افتتاح معرض تخفيض السلع الأساسية المقام بمؤسسة مجاهد نصار بميت نما بحضور الدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية، و عيد عبد الله ، وكيل وزارة التموين بالقليوبية و ، والمستشار محمد صدقي نصار ، والإعلامي زين العابدين رشدي

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