السيتى يواصل السقوط .. أستون فيلا يفوز على مانشستر سيتي في الدوري

حقق نادي استون فيلا فوزا هاما على نادي مانشستر سيتي بهدف نظيف، على ملعب فيلا بارك، في الجولة 15 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف استون فيلا ليون بايلي في الدقيقة ٧٤ من عمر اللقاء.

وأعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فيلا بارك، في الجولة 15 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووبتلك النتيجة قفز أستون فيلا للمركز الثالث في ترتيب جددول الدوري الإنجليزى الممتاز برصيد ٣٢ نقطة متخطيا مانشستر سيتي برصيد 30 نقطة في المركز الرابع.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

إيدرسون - ووكر - دياز - أكانجي - جفارديول - ستونز - لويس - فودين - برناردو سيلفا - ألفاريز - هالاند

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، أورتيجا، كارسون، فيليبس، أكي، كوفاسيتش، جوميز، نونيز، بوب.

فيما جاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

مارتينيز - كونسا - كارلوس - باو - دين - مكجين - كامارا - لويز - تيليمانس - بايلي - واتكينز.