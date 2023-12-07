الهلال الأحمر بشمال سيناء: زيارة إنتصار السيسي جاءت تقديرا لجهود الشباب المتطوعين

وجه خالد زايد، مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، الشكر للسيدة انتصار السيسى، لزيارتها مؤسسة الهلال الأحمر المصرى، قائلا: الزيارة كان لها تاثير واضح على كل المتطوعين.



وقال خالد زايد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي” المذاع على قناة “دي ام سي”، إن زيارتها كانت بمثابة تقديرا لجهود الشباب المتطوعين منذ يوم 7 أكتوبر، وحتى الآن، حيث أنهم يعملون ليل نهار لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين، بما يوازي 100 ألف ساعة عمل منذ بداية الأزمة وحتى اليوم.



وأضاف: نحن نستقبل المساعدات الإنسانية عبر مطار العريش الدولي، ومن ثم إلى معبر رفح البري، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.





ولفت إلى أنهم تمكنوا من إدخال 80 شاحنة مساعدات إنسانية إلى القطاع، خلال يوم الأربعاء، مقدما الشكر لكل المؤسسات التي تتعاون معهم في إيصال المساعدات.



