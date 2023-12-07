حملة المرشح حازم عمر: برنامجنا يركز على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

قالت أمل عصفور، عضو حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن البرنامج الانتخابي بسيط ومختصر يضم قضايا الاقتصاد والجوانب الاجتماعية والسياسية، حيث قمن بطباعة البرنامج وتوزيعه على المواطنين في مختلف المحافظات.



واضافت “أمل عصفور” خلال حوارها ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن البرنامج الرئاسي للمرشح حازم عمر، يركز على قضايا الاقتصاد والجوانب الاجتماعية والسياسية، وحرص المرشح على إجراء العديد من اللقاءات التليفزيونية لكشف رؤية البرنامج.



وأوضحت أن أهداف برنامج مرشحنا تركز على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واستمعنا |إلى آراء المواطنين ومشاكلهم المختلفة.



ولفتت إلى أن الحملة تواصلت مع المصريين بالخارج قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية، ولمست اهتمام المصريين بالمشاركة في الانتخابات، مشيره إلى متابعة غرفة العمليات أيام التصويت بالخارج، والتي شهدت تيسير كبير من قبل السفارات المصرية على المواطنين.





وتابعت: أدعو كل المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كونه واجب وطني.



