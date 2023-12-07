حزب الله: استهداف موقعي المرج وحرج راميم الإسرائيليين بالأسلحة

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقعي المرج وحرج راميم الإسرائيليين بالأسلحة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

من جانبها قالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها استهدفت دبابتين وناقلة جنود إسرائيلية في بيت لاهيا وجباليا شمالي غزة.

وقد أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أمس الأربعاء، تدمير 23 آليةً عسكريةًإسرائيلية كليًا أو جزئياً في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا وقنص 6 جنود بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “منذ صباح اليوم خاض مجاهدونا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة، وقد أحصينا تدمير 23 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خان يونسوبيت لاهيا، وأوقع قناصة القسام 6 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية”.