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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي حولا ومركبا جنوب لبنان

صدى البلد

أعلنت الوكالة اللبنانية ، اليوم الخميس، أن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدتي حولا ومركبا جنوبي البلاد.


وأضافت الوكالة أن هناك القصف المدفعي المعادي يستهدف وادي السلوقي.

ومن ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة مواطنين بينهم ثلاثة عمال من قطاع عزة في بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت اسامة ربحي ابو شعيرة (40 عاما) من مخيم العزة، ومحمد رافت ابو سرور (23 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة عمال من قطاع غزة، في مخيم الدهيشة جنوبا .

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