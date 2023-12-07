عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ده بيهم كلهم..

آخر كلمات روان قبل أن ينهي زوجها حياتها بـ المحلة.. صور

الزوجة الضحية
الزوجة الضحية

"جالي اللي بيهم كلهم " كلمات مديح أطلقتها الزوجه العروس التي انتقلت من كنف أحضان والدها من مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية إلى عش الزوجية مع حبيبها "أحمد" إلي مدينة المحلة بمحافظة الغربية ولم تكن تعلم أن نهايتها المحتومه ستكون علي يد زوجها ووالد طفلها الوحيد بسبب شكه في سلوكها عقب نشوب مشادات كلامية واشتباكات بالأيدي بينهما فأصبح نهايتها موتها الفاجع الذي اوجع قلوب أقاربها وزميلاتها ونقل جثمانها من مشرحة مستشفي المحلة العام للدفن بمسقط رأسها المشار إليه .

txt

رئيس جامعة طنطا: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لاستكمال مشوار التنمية

من جانبه باشر المستشار حلمي محمد لمحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية في تعليماته   العاجلة إلي المستشار أحمد الشربيني رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة عروس علي يد زوجها صاحب محل مفروشات إثر  خلافات أسرية تسببت في تشابك بالأيدي والتلفاز بين الزوجيه عقب مرور 9 اشهر علي الأكثر من زواجهما .


في المقابل  وجهت النيابة العامة بحبس الزوج المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

txt

إرضاء للكتلة الغربية.. إيطاليا تنسحب من مبادرة الحزام والطريق الصينية


كما استمعت النيابة العامة إلي أقوال والد الزوجة وجيرانها والذين أكدوا أن الزوجين كانت تربطهما حياه زوجية سعيدة ولكن في الآونة الأخيرة اندلعت خلافات بينية بسبب تأخر الزوج كثيرا خارج المنزل للساعات متأخرة وهو ما تسبب في اشتعال خلافات الحادة بينهما.

وتعود أحداث الواقعة  في منشية البكري بمدينة المحلة حيث شهدت وفاة عروس على يد زوجها بطعنه نافذة في القلب بسبب  اندلاع مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات أسرية بينهما وغيرة المجني عليها علي المتهم وتم التصريح بدفنها.

 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الغربية إخطارا بمصرع زوجة علي يد زوجها بمنطقة الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة.

txt

لأول مرة.. إدراج جامعة طنطا في تصنيف QS Sustainability العالمي لعام 2024

كما باشرت  الأجهزة الامنية وقوة من مباحث قسم شرطة ثان المحلة تحت إشراف الرائد محمد عيد رئيس مباحث القسم وتبين مصرع زوجة تدعى روان .ا تبلغ من العمر 28 عاما، على يد زوجها يدعى أحمد .ع.ع يبلغ من العمر 32 سنة  عاما ويعمل صاحب محل مفروشات.

وتبين من المعاينة وفحص الجريمة أن المتهم أقدم علي إنهاء حياة المجني عليها( زوجتة) بطعنة نافذة في القلب بواسطة سلاح أبيض إثر نشوب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة بسبب غيرة المجني عليها علي المتهم وكثرة معاتبتها له علي تأخرة خارج المنزل . 

إرضاء للكتلة الغربية.. إيطاليا تنسحب من مبادرة الحزام والطريق الصينية


وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم ثان المحلة من القبض على المتهم واعترف بإرتكاب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

IMG_٢٠٢٣١٢٠٧_١٠١٥٣٣
IMG_٢٠٢٣١٢٠٧_١٠١٥٣٣
IMG_٢٠٢٣١٢٠٧_١٠١٥٠٦
IMG_٢٠٢٣١٢٠٧_١٠١٥٠٦
FB_IMG_1701935660895
FB_IMG_1701935660895
FB_IMG_1701935305985
FB_IMG_1701935305985
Screenshot_٢٠٢٣-١٢-٠٧-٠٩-٤٤-٥١-٣٦_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
Screenshot_٢٠٢٣-١٢-٠٧-٠٩-٤٤-٥١-٣٦_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
FB_IMG_1701935033669
FB_IMG_1701935033669
الانتخابات الرئاسية الأيدي رئيس نيابة ثان المحلة رئيس جامعة طنطا عش الزوجية على ذمة التحقيقات كاميرات مراقبة قسم شرطة ثان قسم ثان المحلة محافظة الغربية مستشفى المحلة العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

أزمة السكر انتهت|قرار حكومي عاجل يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

بسبب الحوثيين.. أمريكا تطالب إسرائيل بأمر عاجل

لعدة أسباب.. شوبير يبدي تخوفه من لقاء الأهلي وشباب بلوزداد

إبراهيم فايق يستنكر ما يحدث لـ كريم نيدفيد

موضوعات متعلقة

خلافات أسرية.. ضبط شاب أنهى حياة زوجته في المحلة

ترشيحاتنا

فرصة.. اشترِ BMW X5 بخصم 70%

الاحتلال يقيم الحواجز العسكرية أمام المسجد الأقصى وينفذ عمليات هدم بالضفة

أول راجمة صواريخ|وزير الإنتاج الحربي: استعنا بخبرات مصرية لإنتاج «رعد 200».. فيديو

يجمع خيري الدنيا والآخرة.. داعية يكشف عن دعاء نبوي ردده بين السجدتين

دبابات ومدرعات وصواريخ في الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2023.. صور

مدبولي يشهد عرضا بالهيموجرام خلال تفقده أعمال المتحف المصري الكبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دبابات ومدرعات وصواريخ في الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2023.. صور

أسرار محل عتيق في وسط البلد.. قصة عم صفوت الساعاتي بدرجة خبير|صور

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان؟

فيديو

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ