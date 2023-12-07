آخر كلمات روان قبل أن ينهي زوجها حياتها بـ المحلة.. صور

ده بيهم كلهم..

"جالي اللي بيهم كلهم " كلمات مديح أطلقتها الزوجه العروس التي انتقلت من كنف أحضان والدها من مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية إلى عش الزوجية مع حبيبها "أحمد" إلي مدينة المحلة بمحافظة الغربية ولم تكن تعلم أن نهايتها المحتومه ستكون علي يد زوجها ووالد طفلها الوحيد بسبب شكه في سلوكها عقب نشوب مشادات كلامية واشتباكات بالأيدي بينهما فأصبح نهايتها موتها الفاجع الذي اوجع قلوب أقاربها وزميلاتها ونقل جثمانها من مشرحة مستشفي المحلة العام للدفن بمسقط رأسها المشار إليه .

من جانبه باشر المستشار حلمي محمد لمحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية في تعليماته العاجلة إلي المستشار أحمد الشربيني رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة عروس علي يد زوجها صاحب محل مفروشات إثر خلافات أسرية تسببت في تشابك بالأيدي والتلفاز بين الزوجيه عقب مرور 9 اشهر علي الأكثر من زواجهما .



في المقابل وجهت النيابة العامة بحبس الزوج المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.



كما استمعت النيابة العامة إلي أقوال والد الزوجة وجيرانها والذين أكدوا أن الزوجين كانت تربطهما حياه زوجية سعيدة ولكن في الآونة الأخيرة اندلعت خلافات بينية بسبب تأخر الزوج كثيرا خارج المنزل للساعات متأخرة وهو ما تسبب في اشتعال خلافات الحادة بينهما.

وتعود أحداث الواقعة في منشية البكري بمدينة المحلة حيث شهدت وفاة عروس على يد زوجها بطعنه نافذة في القلب بسبب اندلاع مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات أسرية بينهما وغيرة المجني عليها علي المتهم وتم التصريح بدفنها.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الغربية إخطارا بمصرع زوجة علي يد زوجها بمنطقة الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة.

كما باشرت الأجهزة الامنية وقوة من مباحث قسم شرطة ثان المحلة تحت إشراف الرائد محمد عيد رئيس مباحث القسم وتبين مصرع زوجة تدعى روان .ا تبلغ من العمر 28 عاما، على يد زوجها يدعى أحمد .ع.ع يبلغ من العمر 32 سنة عاما ويعمل صاحب محل مفروشات.

وتبين من المعاينة وفحص الجريمة أن المتهم أقدم علي إنهاء حياة المجني عليها( زوجتة) بطعنة نافذة في القلب بواسطة سلاح أبيض إثر نشوب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة بسبب غيرة المجني عليها علي المتهم وكثرة معاتبتها له علي تأخرة خارج المنزل .



وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم ثان المحلة من القبض على المتهم واعترف بإرتكاب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

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