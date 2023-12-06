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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إرضاء للكتلة الغربية.. إيطاليا تنسحب من مبادرة الحزام والطريق الصينية

صدى البلد

أبلغت إيطاليا رسميا بكين بقرارها الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق التي يرأسها الرئيس الصيني شي جين بينج، مما أنهى شهورا من التكهنات حول علاقة أثارت انزعاج حلفاء روما الغربيين. حسبما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

وجاء القرار الرسمي بعد ثلاثة أشهر من تأكيد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني - التي كانت قد وصفت مشاركة روما في المبادرة بأنها “خطأ” في الماضي - أن حكومتها اليمينية تدرس الانسحاب، مؤكدة في الوقت نفسه عزمها على الحفاظ على علاقات “متبادلة المنفعة” مع بكين.

وأكد مسؤول إيطالي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، اليوم الأربعاء أن روما أبلغت بكين رسميا بنيتها الانسحاب من الاتفاق، الذي كان سيتم تجديده تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى في أوائل عام ٢٠٢٠.

وكان قرار روما في عام 2019 بالانضمام إلى مخطط الصين الطموح للتجارة والاستثمار في البنية التحتية الدولية قد أحبط حلفاءها الغربيين، لأنها كانت الدولة الوحيدة من الدول السبع الكبرى التي فعلت ذلك.

وقال ستيفانو ستيفانيني، السفير الإيطالي السابق لدى حلف شمال الأطلسي، إن الحكومة الإيطالية في ذلك الوقت - وهي ائتلاف غير محتمل من الحركة الشعبوية خمس نجوم وحزب الرابطة اليميني المتطرف بقيادة ماتيو سالفيني - كانت قد “تقللت من أهمية المبادرة الجيوسياسية”.

وأضاف: “ظنوا أن إيطاليا يمكنها أن تفلت من التودد إلى الصين على الرغم من كونها الدولة الوحيدة من الدول السبع الكبرى التي تفعل ذلك”.

لكنه قال إن استمرار مشاركة إيطاليا في المبادرة أصبح غير ممكن الآن، نظرا لتدهور العلاقات بين بكين من جهة وواشنطن والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، والجهود الغربية لتقليل الاعتماد على الصين، لا سيما في المجالات الاستراتيجية.

وقال: “هناك الآن سياسة رسمية لدى مجموعة الدول السبع تسمى إزالة المخاطر”. “وأوضحت الولايات المتحدة للحكومة الإيطالية الحالية أن المشاركة غير متوافقة مع موقف إيطاليا في مجموعة الدول السبع”.

وكانت الحكومة الإيطالية تتطلع إلى إيجاد طريقة للانسحاب بشكل كريم من المخطط دون أن تثير رد فعل قاسيا من بكين.

وسافر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إلى بكين هذا العام لإجراء محادثات، في حين التقت ميلوني برئيس الوزراء الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر.

وفي مؤتمر صحفي بعد ذلك الاجتماع، أكدت ميلوني رغبة إيطاليا في الحفاظ على علاقات قوية مع الصين، حتى وهي تشير إلى إمكانية خروج إيطاليا من المبادرة. وقالت: “المسألة هي كيفية ضمان شراكة يمكن أن تكون متبادلة المنفعة بغض النظر عن الخيارات التي نتخذها بشأن المبادرة”.

ومع ذلك، كان ميشيل جيراتشي، الذي كان وكيلا في وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية في عام 2019 ودافع عن انضمام إيطاليا إلى المبادرة، منتقدا بشدة لانسحاب حكومة ميلوني.

وقال: “لا يوجد جانب إيجابي في الخروج. إنه قرار سيضر بالشركات الإيطالية التي تحتاج إلى حماية الحكومة للقيام بأعمال تجارية في جميع أنحاء العالم. أتوقع أن تتأثر صادراتنا كثيرا. ستكون ردة فعل المستهلكين الصينيين قاسية ضد المنتجات الفاخرة المصنوعة في إيطاليا”.

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