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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون لاستكمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والشركة لاستكمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمرحلتيها الثانية والثالثة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر..

وقع البروتوكول اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمهندس أحمد شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر..

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أن البروتوكول يهدف إلى استكمال أعمال الشبكات لمرفقى مياه الشرب والصرف الصحى بتلك المنطقة باعتبار تلك الأعمال ركيزة أساسية نحو تحقيق التنمية بها ، لافتة إلى أنه وبموجب الاتفاق سيتم تشكيل لجان مشتركة لإعداد دراسات لتنفيذ الشبكات وفقًا لعدد من الضوابط واللوائح والمواصفات الفنية ..

وأكدت " الدكتورة منال عوض " حرص المحافظة على تنفيذ هذا المخطط ، موجهة الشكر إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى على تعاونها لتحقيق تلك الرؤية والاستراتيجية بما يخدم هذه المنطقة وتحقيق التنمية بها..

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