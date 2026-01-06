باحث اقتصادي: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ملتقى كبير للأفكار

كشف الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي، عن تفاصيل السردية الوطنية، موضحا أنها ملتقى كبير للأفكار والمقترحات والرؤى التي عزمت عليها الدولة مؤخرا من خلال فتح حالة من الحوار مع الخبراء والمفكرين في الملف الاقتصادي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الاستماع إلى رؤياهم فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.



وأكد أن هذا توجه مهم حيث ضم معارضين لفكر ورأي معارض لسياسات الحكومة والدولة وهذا أتاح فرصة للحكومة لمناقشة العديد من السياسات والملفات الاقتصادية التي كانت تمثل تحديا خلال الفترة الأخيرة.



ولفت إلى أن الحوار ضم أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي جمعتهم لقاءات وحلقات متعددة مع المجموعة الاقتصادية في الحكومة وعلى رأسهم الزراعة والصناعة والتخطيط والمالية.