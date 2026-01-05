برلماني: تطوير الاتصالات رسالة واضحة لدعم الاقتصاد الرقمي

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمتابعة المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر يعكس اهتمام الدولة الكبير بتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل دعماً حقيقياً لخطط التحول الرقمي وتحسين جودة خدمات الاتصالات للمواطنين.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ “صدي البلد”، أن إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول وWiFi Calling، إلى جانب افتتاح المركز الوطني لمراقبة استخدامات الطيف الترددي، يشكل نقلة نوعية في البنية التحتية للاتصالات، ويؤكد التزام الدولة بتقديم خدمات عالية الجودة في كل المناطق، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار التكنولوجي في مصر.

بناء اقتصاد رقمي متكامل

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن متابعة الرئيس السيسي لهذه الملفات الاستراتيجية تبعث رسالة قوية للشركات والمستثمرين المحليين والدوليين بأن مصر على الطريق الصحيح لبناء اقتصاد رقمي متكامل، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال تحسين جودة الشبكات ورفع كفاءتها.