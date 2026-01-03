قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن إصابة عدد من القوات الأمريكية في الهجوم على فنزويلا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
مش بيذاكر .. عامل يسحل نجل شقيقه بدراجته النارية فى أسيوط
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الاتصالات يتفقد أجنحة معرض الرواد السنوى لهواة جمع الطوابع 2026

أحمد عبد القوى

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، بتفقد أجنحة معرض الرواد السنوى لهواة جمع الطوابع 2026، الذى يُقام فى إطار الاحتفال بـ«يوم البريد المصرى»، وينظمه نادى الرواد المصرى لهواة جمع طوابع البريد، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة واسعة من الهواة والعارضين من مصر وعدد من الدول العربية.

حضر الجولة التفقدية  سيد طمان نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، والمهندس نائل حمدى رئيس نادى الرواد لهواة الطوابع، وأعضاء نادى الرواد المصرى لهواة جمع الطوابع، وعدد من ممثلى جمعيات الهواة العربية.

وخلال جولته داخل المعرض، اطلع الدكتور عمرو طلعت على مجموعات الطوابع النادرة والمشاركات التنافسية فى المسابقات الرسمية، مشيدًا بالمستوى المتميز للمعروضات ودور الهوايات البريدية فى توثيق التاريخ والحفاظ على التراث الثقافى.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن معروضات المعرض، وما يضمه من طوابع، تمثل قيمة بالغة الأهمية، لما تحمله من توثيق للتاريخ المصري، وتعكس ثراء الحركة الثقافية ومختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فى مصر على مدار 160 عامًا.

وأوضح حرص الوزارة على مواصلة الجهود المبذولة لتحديث البريد المصرى وتطوير خدماته بما يتواكب مع مستحدثات التكنولوجيا، لتقديم الخدمات البريدية والمالية بصورة عصرية ومحكومة، وذلك بالتوازى مع الحفاظ على تاريخ البريد المصرى.

وأضاف أنه من المستهدف خلال العام الجارى الاستمرار فى تقديم المزيد من الخدمات البريدية والمالية، إلى جانب التوسع فى تقديم الخدمات الحكومية المقدمة عبر منصة مصر الرقمية من خلال البريد المصرى.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الدور المحورى الذى يقوم به البريد المصرى فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية، من بينها مشروع الكارت الموحد للخدمات، الذى بدأ تطبيقه بشكل تجريبى بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع وزارة التموين، ومنصة السكن البديل بالتعاون مع وزارة الإسكان، وغيرها من المشروعات التى تتطلب تواجدًا فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد أن البريد المصرى يُعد من أكثر مؤسسات الدولة انتشارًا، من خلال أكثر من 4600 منفذ بريدى فى مختلف المحافظات، بما يعزز دوره فى تقديم الخدمات الحكومية والمالية للمواطنين.

وعلى هامش فعاليات المعرض، قام الدكتور عمرو طلعت بتدشين طابع بريد تذكارى بمناسبة مرور 160 عامًا على إصدار أول طابع بريد مصرى.

